"أمرك" توقع مذكرة تفاهم مع "بوينغ" للتعاون في صيانة مكونات طائراتها

دبي في 17 نوفمبر/ وام / أعلن المركز العسكري المتقدم للصيانة والإصلاح والعَمرة "أمرك"، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "بوينغ غلوبال سيرفيسز"، لاستكشاف آفاق التعاون في مجال خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لمكونات الطائرات، إلى جانب المبادرات الصناعية المشتركة.

وبموجب المذكرة، التي جرى توقيعها خلال معرض دبي للطيران 2025، سيعمل الجانبان على استكشاف فرص التعاون في صيانة وإصلاح وعمرة مكونات طائرة بوينغ من طراز (CH-47)، بالتركيز على المكونات الخاصة بالأنظمة الهيدروليكية، ومعدات الهبوط، والأنظمة الكهربائية، وأنظمة الدفع، وذلك وفق اعتمادات التصدير لوزارة الخارجية الأمريكية.

ويعتزم الجانبان تقييم فرص التعاون المُتاحة بشكل مشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يُمهّد لإبرام اتفاقية رسمية تُحدّد تفاصيل العلاقة التعاقدية المستقبلية بينهما.

وتدعم هذه المذكرة الأنشطة المتعلقة بمتطلبات برنامج المشاركة الصناعية بين شركة "بوينغ" وحكومة دولة الإمارات، حيث يمكن اعتبار أي مشاريع أو علاقات تعاقدية ناتجة عن هذا التعاون في إطار التزامات "بوينغ" بالمشاركة الصناعية ضمن هذا البرنامج.

وقال جاسم المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة "أمرك"، أن هذه الاتفاقية تعكس تركيز الشركة على بناء شراكات مثمرة مع المؤسسات العالمية الرائدة، مؤكدا على هدفهم من خلال هذا التعاون، إلى بلورة فرص جديدة تُعزّز التعاون التقني وتُوفر قيمة مضافة عبر خدمات صيانة وإصلاح وعمرة المكونات.

وأوضح بأن هذا التعاون يعد خطوة تمهد الطريق لإطلاق مبادرات مشتركة تخدم مصالح الجانبين، ومن شأنها تعزيز الكفاءة ودعم التعاون في استدامة قطاع الطيران.

من جانبه، أعرب مات فيشرينغ، المدير الأول للخدمات الحكومية في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في شركةب وينغ، عن تطلعهم باهتمام لإمكانات هذه الشراكة مع أمرك، والتي ستُمكّن الجهتين معًا من الإسهام في تنمية قطاع الطيران في المنطقة.

ويُؤكّد توقيع هذه المذكرة على مكانة "أمرك" كشريك رئيسي وفاعل في قطاع الصيانة والإصلاح والعمرة، ودورها المحوري في تعزيز الابتكار والكفاءة الذاتية في دعم قطاع الطيران العسكري.