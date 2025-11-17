شراكة بين "كالدس القابضة" و"إندرا" لإنشاء مركز إقليمي لتدريب الطيارين متكامل في الإمارات

دبي في 17 نوفمبر/ وام / وقعت مجموعة كالدس القابضة، المتخصصة في تطوير وتصنيع المنتجات الدفاعية ومقرّها أبوظبي، اتفاقية شراكة إستراتيجية مع مجموعة "إندرا"، الشركة العالمية الرائدة في تكنولوجيا المعلومات والطيران والدفاع وأنظمة التنقل، لإطلاق أول مركز إقليمي لتدريب الطيارين متكامل في دولة الإمارات

يخدم منطقة الشرق الأوسط والمناطق الأوسع في آسيا وأفريقيا وأوروبا يشمل كافة مجالات التدريب وفق أعلى المعايير العالمية.

وتم توقيع الاتفاقية اليوم بحضور سعادة طارق الحوسني، رئيس مجلس الإدارة والدكتور خليفة مراد البلوشي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة كالدس القابضة، وأنخيل إسكريبانو، رئيس مجلس الإدارة وخوسيه فيسنتي دي لوس موزوستو، الرئيس التنفيذي لمجموعة إندرا، وذلك خلال فعاليات معرض دبي للطيران الذي يُقام بين 17 و21 نوفمبر الجاري.

وتركز الاتفاقية على نقل التكنولوجيا، والتطوير المشترك، والتصميم، والتصنيع المحلي، والتكامل، ومنح الشهادات الخاصة بأنظمة محاكاة التدريب المدني والعسكري المتقدمة عبر مجالات متعددة تشمل الطيران والدفاع وأنظمة أبراج مراقبة الحركة الجوية.

وتشمل الاتفاقية أيضاً التطوير والإنتاج المشترك لمكونات الأجهزة والبرمجيات الخاصة بأنظمة المحاكاة، ودمج أنظمة الحركة والرؤية، وإنشاء مركز إقليمي للمحاكاة والتدريب الاستراتيجي.

وسيقدّم المركز الجديد مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية للطيارين وفرق الطيران والأطقم البرية والمشغلين عبر منصات مختلفة، بما في ذلك الطائرات ذات الأجنحة الثابتة، والطائرات العمودية، والطائرات الجيروسكوبية، والمركبات الجوية غير المأهولة، والرادارات، وغيرها من أنظمة التدريب الأرضية.

ويهدف المشروع إلى توطين تقنيات المحاكاة عالية القيمة، ودعم تطوير القدرات التقنية الوطنية، وترسيخ مكانة مدينة العين كمركز إقليمي للتدريب المعتمد والابتكار الدفاعي. وقد تم تصميم هذه الشراكة لبناء خبرات هندسية وطنية من خلال نقل المعرفة والبحث والتطوير المشترك، بما يسهم في تعزيز منظومة مستدامة لتقنيات المحاكاة وتعزيز المحتوى المحلي وترسيخ الاعتماد الصناعي الذاتي وبما يسهم في تعزيز قدرات الكوادر الوطنية.

وقال الدكتور خليفة مراد البلوشي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة كالدس القابضة: يمثّل هذا التعاون خطوة استراتيجية لتعزيز قدراتنا في مجال التدريب المتخصص، وترسيخ مكانة كالدس شريكاً موثوقاً في بناء وتأهيل الكوادر الوطنية والإقليمية، من خلال بنية تحتية تدريبية متقدمة تواكب متطلبات الميدان العملياتي الحديث، وتدعم منظومة التمكين الصناعي والدفاعي للمجموعة، وهو ما يسهم بدوره في تعزيز مسيرة صناعة الدفاع في دولة الإمارات والمنطقة ويعود أيضاً بالمنفعة على شركة إندرا عبر تواجدها في دولة الإمارات، ما يسمح لها بالعمل في محيط غني بالفرص الواعدة.

من جانبه، قال أنخيل إسكريبانو، رئيس مجلس إدارة مجموعة إندرا: تُعد إندرا شركة عالمية رائدة في سوق الدفاع، وتتمتع بشراكات قوية مع أبرز الجهات الصناعية المحلية. ويُعتبر المشروع المشترك الذي تم التوصل إليه مع مجموعة كالدس خطوة استراتيجية لتعزيز وجودنا في منطقة الشرق الأوسط وتوفير خدمات أفضل لعملائنا حول العالم."

وقال خوسيه فيسنتي دي لوس موزوستو، الرئيس التنفيذي لمجموعة إندرا: تُعد مجموعة إندرا واحدة من أبرز الشركات العالمية في تصميم وتصنيع أنظمة المحاكاة، حيث تقود جهود تطوير أنظمة التدريب من الجيل القادم. وتُعتبر هذه التكنولوجيا أساسية في إعداد الطيارين المدنيين والعسكريين، وكذلك المتخصصين مثل مراقبي الحركة الجوية الذين يديرون خدمات حيوية، بما يضمن أعلى مستويات السلامة والأداء.

وتُعد كالدس إحدى أبرز شركات الدفاع والتصنيع في العالم، حيث تركز على تقديم حلول متطورة من الجيل القادم مصممة خصيصاً لأسواق الدفاع والأمن عبر ثلاثة قطاعات رئيسية: الطيران، الأنظمة البرية، والأنظمة الدفاعية والصواريخ. وتُعد مجموعة إندرا من أكبر الشركات العالمية المصنعة لأنظمة المحاكاة، إذ قامت بتسليم أكثر من 400 نظام إلى أكثر من 50 عميلاً في 23 دولة.