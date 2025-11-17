"الشارقة للعمل التطوعي" تستحدث "جائزة التميز في التطوع التخصصي"

الشارقة في 17 نوفمبر / وام / أعلنت جائزة الشارقة للعمل التطوعي عن استحداث فئة جديدة هي "جائزة التميز في التطوع التخصصي"، ليرتفع بذلك إجمالي جوائزها إلى 15 فئة في دورتها الثالثة والعشرين.

كما أعلنت الجائزة عن فتح باب الترشح للدورة الجديدة، اعتباراً من الأول من نوفمبر الجاري وحتى 31 ديسمبر القادم.

تهدف الفئة الجديدة إلى تشجيع التطوع القائم على المهارات العلمية والمهنية (الأكاديمية والتقنية) وتوظيفها في مبادرات مستدامة تخدم المجتمع.

وأكد الدكتور جاسم الحمادي، الأمين العام للجائزة، أن هذه الإضافة تأتي في إطار رؤية الجائزة لتوسيع نطاق التميز واستيعاب "التطوع المستدام" ذي الأثر النوعي على تنمية المجتمع.

وأوضحت سعاد الشامسي، المدير التنفيذي للجائزة، أن الفئة متاحة للأفراد والفرق وتستهدف المتخصصين في المجالات الطبية والهندسية والقانونية والتعليمية وغيرها، مشيرة إلى أن معايير التحكيم تركز على الاحترافية، والأثر المجتمعي، والابتكار، وجودة التنفيذ والتوثيق.

ويشترط للترشح للفئة الجديدة أن يكون العمل التطوعي مستندا إلى تخصص علمي أو مهني، ومنفذا ضمن مبادرة محددة الأهداف يمكن قياس أثرها ونتائجها المستدامة، مع توثيق مراحل التنفيذ.