مؤتمر "آيكوم دبي 2025" ينظم جولات للمشاركين لاستكشاف ثراء المشهد الثقافي المحلي والإقليمي

دبي في 17 نوفمبر/ وام / نظّمت اللجنة التنظيمية للمؤتمر العام السابع والعشرين للمجلس الدولي للمتاحف "آيكوم دبي 2025"، الذي عُقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، واستضافته دبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، سلسلة من الجولات الثقافية المحلية والإقليمية، ضمن أجندة فعالياته الهادفة إلى تمكين الوفود المشاركة من استكشاف قطاع المتاحف وثراء المشهد الثقافي في الدولة والمنطقة.

يأتي ذلك في سياق التزامات "آيكوم دبي 2025" الهادفة إلى تعزيز التفاهم الثقافي وتبادل المعرفة بين المجتمعات، وترسيخ مكانة دبي والإمارات مركزاً عالمياً للإبداع والابتكار الثقافي.

وتضمن برنامج الجولات مجموعة من التجارب الاستثنائية الهادفة إلى تمكين المشاركين من زيارة مجموعة من أبرز المعالم الثقافية والأثرية في الدولة، ومن بينها متحف الشندغة، أكبر متحف تراثي في الإمارات، ومتحف الاتحاد، ومتحف المستقبل في دبي، إلى جانب جامع الشيخ زايد الكبير وقصر الوطن في أبوظبي، وواحة العين وقلعة الجاهلي في مدينة العين، ومركز مليحة للآثار ومتحف الشارقة للتراث في الشارقة، وقلعة ضاية ومتحف رأس الخيمة الوطني في رأس الخيمة، ومتحف عجمان، وموقع تل أبرق الأثري، وموقع الدور الأثري في أم القيوين، كما حظي المشاركون بفرصة استكشاف الأسواق التقليدية، والمواقع التراثية والبيئية، إضافة إلى المتاحف العصرية والمعالم السياحية والمراكز الإبداعية المنتشرة في مختلف أنحاء الدولة، في تجربة شاملة تعكس تفرد تراث الإمارات وهويتها الثقافية، وما تتميز به من تناغم فريد بين الابتكار والفن والطبيعة والهندسة المعمارية.

كما شمل البرنامج أيضاً رحلات إلى وجهات إقليمية تضم سلطنة عُمان وقطر والمملكة العربية السعودية ومصر والأردن.

صُممت هذه التجارب بالتعاون مع الشركاء الإقليميين بهدف تقديم رؤية شاملة للمشهد المتحفي والثقافي في المنطقة، حيث تجسد هذه التجارب الالتزام المشترك بالمحافظة على التراث وتعزيز الاستدامة، وإبراز السرد القصصي الثقافي الذي يعبر عن تنوع الهويات الثقافية في المنطقة.