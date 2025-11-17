حمدان بن محمد يلتقي وزير الدفاع في مونتينغرو ويبحث معه مستقبل التعاون بين البلدين

دبي في 17 نوفمبر /وام/ على هامش أعمال معرض دبي للطيران 2025، التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم (الاثنين) معالي دراقان كرابوفيتش، وزير دفاع مونتينيغرو.

ورحّب سموّه بمعالي كرابوفيتش مؤكداً عمق روابط التعاون بين البلدين الصديقين، في ضوء حرص القيادة الرشيدة على توثيق عُرى التعاون مع مونتينيغرو ودول منطقة البلقان، وما يتبعه ذلك من أهمية تعزيز العمل المشترك من أجل رصد وتفعيل مزيد من فرص تبادل الخبرات والتجارب الناجحة والرؤى المستقبلية في شتى المجالات الداعمة للتنمية، بما في ذلك الاقتصادية والثقافية والدفاعية، والسعي للارتقاء بهذا التعاون لخدمة مصالح الجانبين.

وأكد سموّه خلال اللقاء العناية الكبيرة التي توليها دولة الإمارات لجهود إقرار الأمن والاستقرار على مستوى العالم، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن السلام هو السبيل الأمثل لتهيئة المجال أمام التنمية الناجحة والمستدامة، وأن الحوار والطرق السلميّة هي الأساس لحل النزاعات وتعزيز مقومات التقدّم والازدهار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

من جانبه، أعرب معالي دراقان كرابوفيتش عن تقدير بلاده للدور الرائد الذي تضطلع به دولة الإمارات على مستوى المنطقة والعالم، منوهاً بنهجها الرشيد الداعي للسلام والحوار البناء وإسهاماتها التنموية التي تطال مناطق عدة حول العالم، واحتضانها لفعاليات عالمية كبرى هدفها دفع مسيرة التعاون الدولي نحو تحقيق مستقبل أفضل للبشرية.

وأثنى وزير الدفاع في مونتينيغرو على الأثر الإيجابي الكبير لمعرض دبي للطيران، الذي يعد من أكبر الفعاليات العالمية المتخصصة في قطاع الطيران والفضاء والدفاع، مشيداً بإسهام المعرض في رسم مستقبل تلك القطاعات الحيوية، من خلال تجمع يضم قادة وصُنّاع تكنولوجيا الطيران والدفاع من حول العالم في مكان واحد لاستعراض أحدث الأنظمة والحلول التقنية التي من شأنها خدمة المجتمعات وتعزيز فرصها في التنمية.

وتطرّق اللقاء إلى عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث أهم التطورات الإقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والمساعي المستمرة لإقرار مقومات الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعزيز فرص السلام الشامل والدائم فيها.

حضر اللقاء معالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع، وسعادة اللواء ركن خليفة راشد الهاملي، مدير مكتب سمو وزير الدفاع.