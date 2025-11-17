" كوماندو جروب" تتصدر منافسات الناشئين والشباب في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو

أبوظبي في 17 نوفمبر / وام/ تواصلت اليوم فعاليات اليوم السادس من النسخة السابعة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو . وشهد اليوم الثاني من منافسات الناشئين والشباب نزالات قوية لأصحاب الحزامين الأزرق والبنفسجي، وسط مشاركة واسعة للاعبين من الأندية والأكاديميات المحلية والدولية.

وذهبت الصدارة إلى أكاديمية "كوماندو جروب"، فيما حل نادي الجزيرة في مركز الوصيف، وجاء نادي العين في المركز الثالث.

حضر المنافسات كل من الشيخ زايد بن طحنون بن زايد آل نهيان؛ وسعادة عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو؛ وسعادة عبدالله مبارك المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة؛ وسعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو؛ وسعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي؛ وسعادة كارلوس غارديز، نائب القنصل العام في سفارة البرازيل بأبوظبي وعدد من مسؤولي اتحاد الإمارات للجوجيتسو والدوائر الحكومية.

وقال سعادة كارلوس غارديز:" يشرفني التواجد في هذه البطولة المميزة التي تعكس عمق العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والبرازيل، فالإمارات تمثل الوجهة الأولى للآلاف من الرياضيين البرازيليين الذين يجدون فيها بيئة مثالية للنمو ويشعرون بأنهم في وطنهم الثاني بفضل ما يحظون به من دعم وحفاوة".





وأضاف: "أثبتت أبوظبي قدرتها الاستثنائية على تنظيم واستضافة أكبر الفعاليات الرياضية العالمية وفق أعلى المعايير، وهو ما يجعلها محط إعجاب وتقدير من جميع المشاركين. ولا شك أن كرم الضيافة والتنظيم المتقن الذي يلمسه الجميع هنا يشكلان عاملاً أساسياً في نجاح هذه البطولة عاماً بعد عام".





وأكّد منصور محمد الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن النسخة السابعة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو ترسّخ عاماً بعد عام مكانة أبوظبي عاصمةً عالمية لهذه الرياضة، بما تحققه من مكاسب نوعية على المستويين الرياضي والمجتمعي. وقال إن مشاركة أكثر من 10 آلاف لاعب ولاعبة من 130 دولة يعكس الثقة الدولية المتزايدة في قدرات أبوظبي التنظيمية، وتبرهن على استدامة التميز والإبهار الذي بات علامة فارقة للبطولة، إلى جانب بروز مواهب جديدة تضيف زخماً لمسيرة اللعبة محلياً وعالمياً.

وأضاف الظاهري أن البطولة تنسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار في الأجيال الجديدة، من خلال دعم رياضة تعزّز قيم الانضباط والتركيز والثقة بالنفس والصبر، وهي قيم جوهرية تسهم في بناء جيل قادر على المنافسة وصناعة المستقبل.





وتتواصل البطولة غداً بانطلاق منافسات فئة الأساتذة، التي تُعدّ إحدى المحطات المهمة ضمن برنامج البطولة نظراً للطابع الفني العالي الذي يميز لاعبي هذه الفئة. ويتوقع أن تشهد النزالات منافسات عالية المستوى تضم نخبة من اللاعبين المصنفين من مختلف دول العالم.