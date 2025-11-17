سالم بن سلطان القاسمي: توسعة مطار رأس الخيمة قيد التفاوض.. والإمارة مقبلة على طفرة سياحية

دبي في 17 نوفمبر / وام / كشف الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، أن الإمارة تعمل حالياً على مشروعين استراتيجيين في قطاع الطيران يتمثلان في توسعة مطار رأس الخيمة الدولي وإنشاء مبنى جديد للطيران الخاص.

وأوضح الشيخ سالم بن سلطان في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش أعمال اليوم الأول من معرض دبي للطيران 2025، أن المشروعين ما زالا في مرحلة المفاوضات، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلهما قريباً خلال فعاليات المعرض.





وأكد الشيخ سالم بن سلطان القاسمي أن هذه الخطط التطويرية تأتي استجابةً للنمو الكبير الذي تشهده الإمارة في مختلف مؤشرات حركة السفر، موضحاً أن رأس الخيمة مقبلة على مرحلة توسع سياحي غير مسبوقة تتطلب تعزيز قدرات المطار واستيعاب الزيادة المستمرة في عدد المسافرين والرحلات والطيران الخاص.





وحول أبرز المستجدات التشغيلية لمطار رأس الخيمة الدولي، قال الشيخ سالم بن سلطان إن المطار سجل خلال عام 2025 نمواً يُعد الأكبر منذ سنوات، حيث تجاوز عدد المسافرين 680 ألف مسافر منذ بداية العام حتى يومه، مع تحقيق نمو يفوق 35% في حركة الركاب وأكثر من 40% في حجم الشحن الجوي، مؤكدا على أن المؤشرات تبشر بعام استثنائي لقطاع الطيران والسياحة في الإمارة.





وأشار إلى أن الناقل الوطني للإمارة – طيران العربية – وسّع وجهاته من وإلى رأس الخيمة، ولا سيما نحو دول أوروبا الشرقية، إلى جانب نمو عمليات الشحن الجوي لشركة وطنية تتخذ من الإمارة مقراً لها، مضيفا بأن رأس الخيمة شهدت كذلك ارتفاعاً لافتاً في رحلات الطيران العارض "الشارتر" المخصصة لجلب السياح، إضافةً إلى زيادة واضحة في حركة الطيران الخاص التي تعكس تنامي الطلب من فئات سياحية واستثمارية عالية المستوى.





وفي إطار التعاون، لفت الشيخ سالم بن سلطان إلى توقيعهم عدة مذكرات تفاهم مع جهات محلية خلال المعرض، من بينها هيئة دبي للطيران المدني ودائرة الطيران المدني بالفجيرة، إضافة إلى شركات متخصصة تقدم خدمات جديدة للمطار، مشيراً إلى أنه سيتم الكشف عن تفاصيلها قريباً.





وأكد الشيخ سالم بن سلطان القاسمي أن العام 2025 يمثل نقطة تحول مهمة لقطاع الطيران في الإمارة، مدفوعاً بالمشاريع قيد التفاوض، والنمو التشغيلي القوي، والزخم السياحي الذي يعزز مكانة رأس الخيمة كأحد أبرز الوجهات الصاعدة في دولة الإمارات.