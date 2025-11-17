"إمستيل" تبرم ثلاث اتفاقيات في مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب 2025

أبوظبي في 17 نوفمبر /وام/ أعلنت مجموعة إمستيل، اليوم، عن توقيع ثلاث اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة مع شركاء دوليين وإقليميين بارزين لدعم تطوير الصناعات التحويلية وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية على المدى الطويل، وذلك خلال مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب 2025.

وتم توقيع الاتفاقية الأولى خلال المؤتمر الذي تنظمه شركة "فاست ماركتس"، بقيمة 135 مليون درهم، مع شركة "برايمتالز تكنولوجيز" لتركيب خط جديد لإنتاج لفائف أسلاك الحديد وترقية مرافق الدرفلة في مصنع الشركة بأبوظبي ضمن برنامج تحديث الأصول، وستسهم هذه الترقيات التي تتضمن تقنيات متقدمة ونظام تبريد متطور في توسيع نطاق منتجات إمستيل، وتحسين الجودة، والمساعدة في إنتاج مواد عالية الجودة.

وستدعم الاتفاقية الثانية، الموقعة مع شركة "بيكارت"، التعاون في تطوير الصناعات التحويلية والابتكار في أسلاك الحديد منخفضة الانبعاثات الكربونية، بما يعزز الأهداف المشتركة في البحث والابتكار وتطوير الأسواق.

أما الاتفاقية الثالثة، فقد تم توقيعها مع شركة قناة السويس للاستثمار، الذراع الاقتصادي التابعة لهيئة قناة السويس، بهدف توريد منتجات الألواح الإرتكازية لدعم مشاريع البنية التحتية الكبرى في منطقة قناة السويس.

وفي كلمته خلال المؤتمر، دعا المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إلى توحيد الجهود لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع، ومواجهة تحديات التجارة العالمية، وتسريع جهود إزالة الكربون عبر سلسلة قيمة الحديد والصلب، مؤكدا على أهمية التعاون الإقليمي لتعزيز النمو المستدام والتنافسي، دعما لجهود دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتنمية الصناعية منخفضة الكربون.

وقال الرميثي، إن مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب يمثل حدثًا محوريًا للصناعة، ويجسد شعار "نحو غدٍ أفضل معًا" المسؤولية المشتركة في بناء أساس أقوى وأكثر استدامة للنمو المستقبلي، وتواصل دولة الإمارات تحقيق أداء قوي في السوق، مع توقعات بنمو الطلب بنسبة 7% تقريباً مع ارتفاع ملحوظ في استهلاك حديد التسليح.

وشدد على أنه لا يزال فائض العرض العالمي، وارتفاع الواردات والممارسات التجارية غير العادلة تُشكل جميعها تحديات حقيقية، وهو ما يفرض على شركات التصنيع المحلية مواصلة ريادتها من حيث الجودة والابتكار والإنتاج المسؤول للحفاظ على قدرتها التنافسية وسط التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم.

وأكد على أن "إمستيل" تعمل على تعزيز هذا التحول من خلال دمج الطاقة النظيفة، وتعزيز الكفاءة، وتبني التقنيات المتقدمة، وتطبيق معايير الاستدامة القابلة للقياس وفق برنامجها للحديد المستدام (True Green™).

وتواصل "إمستيل"، الشركة الوطنية الرائدة في قطاع الصناعة، دعم الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات عبر التزامها بالاستدامة، وتعزيز التوطين الاقتصادي، وترسيخ الابتكار، بما يواكب رؤية الدولة لبناء قطاع تصنيع منخفض الكربون قادر على المنافسة عالمياً.

وبصفتها الراعي الإقليمي المضيف لمؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب 2025 للعام الثاني على التوالي والذي تنظمه "فاست ماركتس"، تشارك قيادات "إمستيل" في حلقات نقاشية وحوارات استراتيجية طوال فترة المؤتمر الممتدة لثلاثة أيام من 17 إلى 19 نوفمبر في دبي.

ويجمع المؤتمر أكثر من 1,300 من كبار المديرين التنفيذيين وصناع السياسات والخبراء الفنيين لمناقشة اتجاهات السوق العالمية، ومرونة سلاسل التوريد، ومسارات تحقيق الحياد الكربوني، ومستقبل صناعة الصلب منخفض الكربون.