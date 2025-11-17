ابن طوق: معرض دبي للطيران يعزّز موقع الإمارات محورا عالميا للابتكار

دبي في 17 نوفمبر /وام/ أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، الأهمية المتزايدة التي يكتسبها معرض دبي للطيران عاماً بعد عام، ودوره في ترسيخ مكانته كإحدى أهم المنصات العالمية لعرض التوجهات المستقبلية في قطاعات الطيران، والفضاء، والدفاع، واستشراف الابتكارات التي تعيد تشكيل ملامح الاقتصاد العالمي.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في أعمال النسخة التاسعة عشرة من معرض دبي للطيران 2025 وورلد سنترال تحت شعار “المستقبل يبدأ من هنا”، بحضور نخبة من قادة الصناعة والخبراء وصنّاع القرار من مختلف دول العالم.

وقال إن قطاع الطيران المدني يمثل أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي المستقبلي لدولة الإمارات، حيث يسهم اليوم بشكل مباشر وغير مباشر بحوالي 18% من الناتج المحلي، ويعزز سمعة وتنافسية الاقتصاد الوطني عبر شركات الطيران الوطنية، والمطارات ومرافق الشحن، وسلاسل القيمة المرتبطة باللوجستيات والسياحة والخدمات، ويُتوقع أن يواصل القطاع نموه مدعوماً بالاستثمار في أحدث التقنيات والمجالات المستقبلية مثل النقل الجوي المتقدم، الطائرات الكهربائية والهجينة، وأنظمة الاستدامة.

وأضاف معاليه أن المعرض، الذي يستضيف هذا العام أكثر من 1500 جهة عارضة من 115 دولة، يشكل فرصة مهمة لإقامة شراكات جديدة والالتقاء مع الشركاء الدوليين وتعزيز التعاون في تطوير مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً لقطاع الطيران محلياً وإقليمياً ودولياً، وكذلك تبادل أحدث الخبرات والممارسات العالمية حول الحلول والتقنيات المبتكرة التي تدعم استدامة وتنافسية هذا القطاع الحيوي.

من جانبه، أكد سعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن المعرض يمثل منصة استراتيجية لتعزيز حضور دولة الإمارات في المشهد الدولي للطيران.

وقال إن الهيئة تسعى من خلال مشاركتها هذا العام إلى تعزيز تنافسية قطاع الطيران الإماراتي عبر توقيع اتفاقيات تعاون جديدة، وتنفيذ مبادرات مشتركة مع الشركاء الدوليين، إلى جانب بحث الفرص المستقبلية في مجالات السلامة، والملاحة الجوية، والنقل الجوي المتقدم، والابتكار، والاستدامة.

وأكد السويدي أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ دورها المحوري في المنظمات الدولية، خاصةً منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"، من خلال دعم المبادرات العالمية لتطوير الطيران الأخضر وتقليل الانبعاثات، وتبنّي أفضل الممارسات في المجال التشريعي والتنظيمي.

وتشارك الهيئة العامة للطيران المدني في أعمال معرض دبي للطيران 2025 بأجندة مكثفة من الأنشطة، تشمل: توقيع عدد من اتفاقيات التعاون الدولية في مجالات الطيران المدني والملاحة الجوية والنقل الجوي المتقدم، وعقد لقاءات ثنائية مع وفود دولية وشركات عالمية لمناقشة فرص الشراكة، بما يسهم في ترسيخ مكانة قطاع الطيران الإماراتي إقليمياً وعالمياً. كما يشارك مسؤولي الهيئة في جلسات حوارية متخصصة ضمن فعاليات المعرض، تركز على مستقبل النقل الجوي المتقدم، وسلامة الطيران، وكفاءة العمليات، وتقنيات الاستدامة.

كما تستعرض الهيئة في منصتها عددا من المشاريع ذات العلاقة بالتدريب وتطوير الكوادر البشرية وكذلك مشاريع التحول نحو تقنيات تكنولوجية متقدمة ومشاريع مرتبطة بمجالات متحصصة في قطاع تحقيقات الحوادث الجوية، وأبرز البرامج الممكنة لتعزيز قدرات منظومة الطيران في الدولة.