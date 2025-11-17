خالد بن محمد بن زايد وحمدان بن محمد بن راشد يشهدان العرض الجوي المصاحب لـ"معرض دبي للطيران" في دورته الـ19

دبي في 17 نوفمبر/ وام/ شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم (الإثنين) العرض الجوي المصاحب للنسخة التاسعة عشرة والأضخم على الإطلاق من "معرض دبي للطيران"، الذي يستمر حتى 21 نوفمبر الجاري في "دبي وورلد سنترال"، حيث ضم العرض مجموعة من الطائرات التجارية والعسكرية التي تعد من الأحدث والأكثر تطوراً في العالم.

وأبدى سموهما إعجابهما بما شهده العرض من استعراضات جوية متميزة تدعمها تقنيات متقدمة تعكس مستوى التطور الذي بلغه قطاع الطيران عالمياً، وما يمثله المعرض كمنصة رائدة لعرض أحدث الابتكارات والقدرات في عالم الطيران، حيث تحرص كبرى الشركات العالمية المصنعة للطائرات المدنية والقتالية على المشاركة في الحدث الذي يعد من أهم الفعاليات العالمية في مجالات الطيران والدفاع.

وشمل العرض الجوي في اليوم الأول من معرض دبي للطيران 2025 برنامجاً جوياً حافلاً بدأ باستعراض تشكيل من الطائرات الإماراتية أعقبه عرض لفريق الاستعراضات الجوية «فرسان الإمارات»، ثم تحليق طائرة JOBY المستقبلية، وعرض للمقاتلة رافال والقاذفة الإستراتيجية B52 والمقاتلة المتطورة F35 .

كما تضمن العرض الجوي استعراضاً لطائرة بوينغ 777X والطائرة F16، والتي تعد من أكثر طرز الطائرات المقاتلة تطورا وانتشاراً في العالم.

كذلك شمل العرض الجوي مشاركة فريق "Surya Kiran" الأكروباتي، التابع للقوات الجوية الهندية، إلى جانب طائرة الركاب الصينية COMAC 919، التي تشارك للمرة الأولى في المعرض، والمروحية الهجومية KA-52، والمقاتلة سوخوي 57، وطائرة التدريب الإماراتية التصميم والصُنع Bader 250، والمقاتلة ميراج 2000-9، فضلاً عن طائرتي إيرباص 350 وTEJAS، وطائرة الدورية البحرية P8، ليُختتم العرض بتشكيل «Marche Verte»، فريق الاستعراض الجوي للقوات الجوية الملكية المغربية، في لوحة جوية متكاملة تعكس تنوّع قدرات الطيران العسكري والتجاري المشاركة في المعرض.

ويولي معرض دبي للطيران اهتماماً متزايداً بالنقل الجوي المتقدّم وذلك تأكيداً على دور إمارة دبي كمركز للابتكار. ويشهد المعرض لأول مرة في تاريخه تحليقاً لطائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية، من بينها طائرة شركة جوبي أفييشن.

ويتيح جناح النقل الجوي المتقدم للزوار فرصة الاطلاع على تطور التنقّل الحضري، حيث تكشف الطائرات الكهربائية الرائدة عن المرونة والابتكار والإمكانات الهائلة التي من شأنها تغيير مفهوم التنقّل على مستوى العالم.

ويستضيف المعرض أكثر من 1,500 جهة عارضة، 440 منها تسجل مشاركتها الأولى، إلى جانب 148,000 زائر، و490 وفداً عسكرياً ومدنياً من 115 دولة.

كما سيحتضن المعرض 21 جناحاً وطنياً، من ضمنها المشاركة الأولى للمملكة المغربية، إلى جانب 98 شاليها ومنطقة عرض إضافية بمساحة 8,000 متر مربع، فضلاً عن 120 شركة ناشئة و50 مستثمراً.