راشد الملا يتصدر "الحركات الاستعراضية" في بطولة الإمارات للدراجات المائية

أبوظبي في 17 نوفمبر/ وام/أسفرت منافسات الجولة الثانية من بطولة الإمارات للدراجات المائية، عن نتائج مميزة للمشاركين من الإمارات، وسط منافسات قوية من 60 متسابقا يمثلون 9 دول هي الإمارات، والكويت، والسعودية، والبحرين، وقطر، وفرنسا، والنمسا، والمجر، وروسيا.

ونظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، البطولة أمس بإشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، ومتابعة مجلس أبوظبي الرياضي.

وتوج البطل راشد الملا بلقب فئة الحركات الاستعراضية، وحصد جمال الجناحي صدارة فئة جالس جي بي3، وأحرز حمدان الحتاوي المركز الأول في فئة واقف جي بي3.1، وتصدر الكويتي فهد اليعقوبي فئة جالس جي بي4، وحقق حريز المر لقب فئة المخضرمين.

وفاز سعود محمد العوضي بالمركز الأول بفئة واقف جي بي2، كما حقق أحمد سالم طاهر صدارة فئة سكي جي بي3.3، وذهب لقب فئة واقف جي بي3.2، إلى عبدالله يونس العوضي، وتصدر سعود محمد العوضي فئة واقف جي بي4.

وتمكن عامر حوير من الفوز بالمركز الأول في جالس جي بي2، وحصد النمساوي كيفين ريتير لقب فئة واقف جي بي1، وتوج المجري كازا جورجي بصدارة جالس جي بي1.

وتوج الفائزين ناصر الظاهري، مدير فعاليات الرياضات الحديثة بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، ومنصور المهيري، عضو اللجنة المنظمة، وأحمد الطاهر مشرف السباق.