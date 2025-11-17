إقامة دبي تستعرض حلولاً رقمية متطورة في معرض دبي الدولي للطيران 2025

دبي في 17 نوفمبر / وام /انطلقت اليوم مشاركة الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، في معرض دبي الدولي للطيران 2025، وسط تفاعل من الزوّار الذين توافدوا للتعرّف على منظومة الخدمات الرقمية والمبتكرة التي تستعرضها إقامة دبي عبر منصتها التفاعلية في موقع دبي وورلد سنترال.

وشهد اليوم الأول حضور سعادة الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي، برفقة اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام، واللواء طلال أحمد الشنقيطي، مساعد المدير العام لقطاع شؤون المنافذ الجوية، حيث اطّلعوا على مجمل المبادرات والخدمات الرقمية المعروضة، بما في ذلك الإقامة الذهبية، منصة القيادة والتحكّم، منصة سلامة الرقمية، منصة 04، تأشيرة مقيمي دول مجلس التعاون الخليجي (GCC)، الممر الذكي (السجادة الحمراء)، وبطاقة السعادة للسياح.

وقال المري: "مشاركتنا في المعرض تأتي ضمن رؤيتنا لتقديم خدمات رقمية متقدمة تدعم رحلة الزائر منذ لحظة دخوله إلى دبي. نحرص على أن تكون خدماتنا مواكبة لتطلعات الإمارة واستراتيجياتها، وأن نقدّم تجربة تعكس قيمة دبي كمدينة عالمية تعتمد الابتكار أساساً لتطوير العمل الحكومي".

وعبّر الزوّار عن اهتمام لافت بالتجارب التفاعلية التي تقدّمها المنصة، والتي تسلّط الضوء على مستقبل الخدمات الحكومية الرقمية، وتُبرز جهود إقامة دبي في دعم رحلة الزائر والمستثمر وتعزيز جودة الحياة في الإمارة.