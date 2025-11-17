جمعية الاتحاد النسائية بالشارقة تحتفي بيوم التسامح بفعاليات لتعزيز التلاحم المجتمعي

الشارقة في 17 نوفمبر/وام/ نظّمت جمعية الاتحاد النسائية بالشارقة فعالية احتفاءً بـ يوم التسامح العالمي، تحت شعار «أسرة متسامحة.. مجتمع متلاحم»، بمشاركة عدد من عضوات الجمعية وممثلات عن الجهات الحكومية والاتحادية، تضمن الملتقى تقديم أوراق عمل متخصصة ركزت على دور مختلف فئات المجتمع في دعم وترسيخ قيم التسامح كأسلوب حياة.

و تناولت الورقة الأولى دور الوالدين في غرس قيمة التسامح لدى الأبناء، مؤكدة ضرورة التربية الواعية لإعداد جيل قادر على تقبل الآخرين والتفاعل معهم بإيجابية بينما ركزت الورقة الثانية، بعنوان «التسامح بين الأجيال»، على أهمية تعزيز التواصل بين كبار السن والشباب لدعم التلاحم المجتمعي وبناء جسور الفهم والاحترام المتبادل أما الورقة الثالثة، فاستعرضت دور المرأة في نقل قيم التسامح من الأسرة إلى بيئة العمل، باعتبارها شريكاً رئيسياً في تعزيز الانسجام المجتمعي وتحقيق أثر إيجابي في محيطها الأسري والمهني.

وبالتزامن مع فعاليات الملتقى، افتتحت الجمعية معرضاً لمنتجات وإبداعات الفتيات من ذوات صعوبات التعلّم الملتحقات ببرامج تدريبية مهنية داخل الجمعية، حيث عُرضت أعمالهن تحت شعار «تسامح يفتح الأبواب.. ومفاتيح تصنع الفرق»، في مبادرة تهدف إلى تمكين هذه الفئة وإبراز إمكانياتها.

وأثنى الحضور على المبادرات التي طرحتها الجمعية لتعزيز قيم التسامح والتلاحم المجتمعي، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه الأنشطة التي تسهم في غرس القيم الإنسانية السامية في المجتمع.