مذكرة تفاهم بين اتحاد الإمارات للجوجيتسو واللجنة المنظّمة لألعاب الماسترز – أبوظبي 2026

أبوظبي في 17 نوفمبر/ وام/ وقّع اتحاد الإمارات للجوجيتسو واللجنة العليا المنظمة لبطولة ألعاب الماسترز – أبوظبي 2026، اليوم في مبادلة أرينا، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في إطار الاستعدادات لاستضافة الحدث العالمي في العاصمة أبوظبي مطلع العام المقبل، بمشاركة آلاف الرياضيين من مختلف دول العالم.

ويأتي توقيع المذكرة تأكيدًا على المكانة الرائدة التي تتمتع بها العاصمة أبوظبي على خارطة الرياضة العالمية، وقدرتها على تنظيم واستضافة الفعاليات الكبرى وفق أعلى المعايير الدولية، إلى جانب دور الاتحاد الفاعل في تطوير رياضة الجوجيتسو وتمثيل الدولة في مختلف المحافل العالمية.

ووقّع مذكرة التفاهم كلٌّ من سعادة عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وسعادة عارف حمد العواني، العضو المنتدب للجنة العليا المنظمة لبطولة ألعاب الماسترز، والأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، إلى جانب ممثلي الجهات الداعمة والمعنية بتنظيم الحدث.

وأكّد سعادة عبدالمنعم الهاشمي، أن هذه الشراكة خطوة مهمة نحو إنجاح ألعاب الماسترز التي تُقام لأول مرة في الشرق الأوسط، وقال:" نحن سعداء بتوثيق التعاون مع اللجنة العليا المنظّمة، فاستضافة أبوظبي لألعاب الماسترز 2026 تعكس الثقة الدولية الكبيرة في إمكانيات الدولة وقدرتها على تنظيم الأحداث العالمية. وسيسهم هذا التعاون في توحيد الجهود الفنية والتنظيمية وتوفير أفضل بيئة للرياضيين المشاركين، بمن فيهم لاعبو الجوجيتسو من الفئات العمرية فوق 30 عامًا".

وأضاف الهاشمي: "سيقوم الاتحاد بالتعاون مع اللجنة العليا المنظمة في تنظيم منافسات الجوجيتسو والترويج لها، وتوفير الكوادر الفنية، بما في ذلك الحكّام ومراقبو النزالات، وتنسيق مشاركة الأندية، بما يضمن تمثيلًا مشرفًا للرياضة ودعمًا لمسيرة نموها في الدولة بما ينسجم ويواكب رؤية القيادة الرشيدة".

وقال سعادة عارف حمد العواني:" توقيع مذكرة التفاهم يعكس نهج أبوظبي القائم على بناء شراكات مؤسسية قوية مع الاتحادات الرياضية الوطنية لضمان تنظيم نسخة تاريخية من ألعاب الماسترز".

وأضاف:" تواصل أبوظبي ترسيخ موقعها كعاصمة عالمية للرياضة عبر تنظيم فعاليات دولية كبرى تعتمد أعلى المعايير. وتعد ألعاب الماسترز 2026 حدثًا استثنائيًا يجمع الرياضيين من مختلف دول العالم في أجواء تعزز روح المشاركة المجتمعية والتنافسية الرياضية معًا. ونفخر بالتعاون مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو لما يملكه من خبرات واسعة في التنظيم وإدارة المنافسات".