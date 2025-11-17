انطلاق معرض "غيث 6" في مركز اكسبو الذيد

الشارقة في 17 نوفمبر / وام /انطلقت اليوم في مركز أكسبو الذيد، فعاليات معرض الخيري "غيث6" الذي تنظمه جمعية الشارقة الخيرية لمدة 3 أيام بحضور الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وسعادة عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي، والدكتور محمد بن هويدن الكتبي مدير إدارة الجمعية في الذيد وعدد من روؤساء القطاعات ومدراء الإدارات بالجمعية، و بمشاركة من عدد من الجهات والدوائر والمؤسسات والذي استهدف دعم الأسر المتعففة بعدد كبير من المنتجات المنزلية المتنوعة بأسعار رمزية.

وقال الدكتور محمد بن هويدن الكتبي، إن المعرض يفتتح أبوابه ليستقبل الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود الذين يرغبون في شراء ما يلزمهم من الملابس الجاهزة والأدوات المنزلية والمشغولات اليدوية بأسعار رمزية بهدف إعانة هذه الفئات على توفير إحتياجاتهم وفتح رافد من روافد الدخل للجمعية لتمويل ودعم مشاريعها المنفذة والتي يستفد منها قرابة 6000 أسرة .

ويوفر المعرض لزوارة تجربة صحية تمكنهم من الاطمئنان على صحتهم من خلال فحوصات مجانية مستهدفا تقديم الفحوصات لما يزيد عن 500 أسرة.