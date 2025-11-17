إطلاق أول نظام رقمي لتتبع عمليات صيد الأسماك في الشارقة

الشارقة في 17 نوفمبر/ وام /أطلقت شركة "الشارقة لإدارة الأصول" الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة بالتعاون مع شركة "سي فود سوق" العالمية اليوم النظام الرقمي الأول من نوعه على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة لتتبع وتوثيق عمليات الإنزال ومصدر الأسماك المحلية في الشارقة وذلك في خطوة نحو بناء منظومة بحرية أكثر شفافية واستدامة تدعم الثقة بالمنتج الوطني وتعزز الأمن الغذائي في الدولة.

حضر الإطلاق الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي الشريك المؤسس لشركة "سي فود سوق"، وسعادة عمر الملا الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في شركة "الشارقة لإدارة الأصول" وعدد من الرؤساء التنفيذيين للمؤسسات من القطاعين العام والخاص.

وتم خلال الفعالية توقيع اتفاقية استراتيجية بين "سي فود سوق" و"سوق الجبيل" لتوسيع نظام التتبع الرقمي ليشمل "سوق الجبيل – الحمريّة" و"سوق الجبيل – كلباء" بما يضمن تحققاً رقمياً شاملاً في جميع مواقع إنزال الأسماك الرئيسية في الإمارة.

كما أعلنت "سي فود سوق" بالتنسيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة عن خطط للتوسع على مستوى الدولة لتمديد النظام إلى جميع إمارات الدولة السبع تمهيداً لإرساء إطار وطني موحد يضمن إدارة مستدامة للثروة البحرية.

ويُعد النظام أول حلّ رقمي شامل لتوثيق سلسلة القيمة الكاملة في قطاع صيد الأسماك وهو عبارة عن تطبيق ذكي يتيح التحقق الفوري من كل عملية توريد للأسماك إلى سوق الجبيل عبر رمز استجابة سريع (QR) فريد يصدر آلياً لكل سفينة صيد ويتيح هذا الرمز التحقق من بيانات الترخيص ونوع المصيد ومصدره والكمية مما يضمن تتبّعاً دقيقاً وشفافاً لرحلة الأسماك من لحظة خروج القارب وحتى وصولها إلى المستهلك.

وحول إطلاق نظام التتبع الرقمي، قال الشيخ فاهم القاسمي يمثل هذا النظام نموذجاً عملياً لكيفية توظيف التقنيات الحديثة والحلول الذكية في بناء بيئة أعمال أكثر كفاءة وثقة واستدامة فحين تتكامل التقنية مع الشفافية تصبح الشارقة وجهةً مفضلةً للشركات والمستثمرين الباحثين عن أسواق قائمة على البيانات والممارسات المسؤولة ما يعزز مكانة الإمارة كمنصة رائدة للاقتصاد الذكي في المنطقة.

من جانبه، قال سعادة عمر الملا يجسد إطلاق نظام التتبع الرقمي لصيد الأسماك التزام الشارقة بتطبيق مبادئ الاستدامة في جميع القطاعات الاستثمارية والخدمية فهذا المشروع لا يرفع فقط كفاءة إدارة الموارد البحرية بل يترجم مساعي الإمارة في بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والمسؤولية البيئية والاجتماعية بما يرسخ دورها في دعم الأمن الغذائي الوطني وتعزيز الثقة بالمنتج المحلي.

ويشكل نظام التتبع الرقمي قفزة نوعية في تجربة المستهلك إذ يمنحه القدرة على التحقق بنفسه من أصل المنتج وجودته وسلامة سلاسل الإمداد ، كما يسهم في رفع مستوى الحوكمة والرقابة على قطاع المصايد بوصفه أحد القطاعات الحيوية في منظومة الأمن الغذائي الوطني.

ويشكل النظام خطوة نوعية في اتجاه التحوّل الحكومي الذكي حيث يتم أتمتة جميع العمليات الإدارية والرقابية ضمن قاعدة بيانات دقيقة يمكن الرجوع إليها في أي وقت مما يقلص الهدر الزمني والتكاليف التشغيلية لمشغلي السوق والجهات التنظيمية ويرفع كفاءة الرقابة من خلال وجود سجل رقمي موحد يسهل تتبعه وتدقيقه وبهذا تصبح الشارقة أول إمارة تضع البيانات في قلب استدامة مواردها البحرية بما يفتح الباب أمام اعتماد النموذج ذاته على مستوى الدولة والمنطقة.

وعلى صعيد الاقتصاد الكلي يمثل النظام الرقمي خطوة عملية لدعم ممارسات الاقتصاد الأزرق الذي يقوم على الاستخدام المستدام للموارد البحرية لتحقيق النمو الاقتصادي وحماية البيئة في آنٍ واحد كما يعزز قدرة الصيادين الإماراتيين على المنافسة في السوق على أساس القيمة والجودة وليس من حيث الأسعار فقط مما يدعم استقرار دخلهم ويحافظ على المهن التقليدية المرتبطة بالبحر.

وفور إطلاقه تُوّج نظام التتبع الرقمي بالحصول على ختم "مجرا للتأثير" وهو أرفع اعتماد وطني يُمنح للمبادرات التي تحقق تميزاً ملموساً في المسؤولية المجتمعية (CSR) ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG) ويُجسّد هذا الاعتراف الثقة المؤسسية الرفيعة التي تحظى بها الشارقة في ريادة المبادرات الداعمة للاستدامة والاقتصاد الأخضر والممارسات المسؤولة في إدارة الموارد إذ ينسجم النظام الرقمي مع الأجندة الوطنية لريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تهدف إلى جعل الإمارات دولة ريادة بحلول عام 2031 من خلال تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وتشجيع الابتكار في القطاعات الحيوية.

ومنذ البدء بتشغيل نظام التتبع الرقمي تم التحقق رقمياً من 140,500 كيلوغرام من الأسماك قامت بصيدها 139 سفينة نشطة تغطي 53 نوعاً من المصائد المحلية وتعكس هذه الأرقام قابلية التوسع التشغيلي للنظام في أسواق وموانئ أخرى على مستوى الدولة.