مشاركة واسعة في أشواط سن المفاريد بمزاينة رزين وتتويج الفائزين

أبوظبي في 17 نوفمبر/ وام/ شهدت مزاينة رزين، ثاني محطات مهرجان الظفرة بدورته الـ 19، مشاركة واسعة من مُلاك الإبل في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ضمن أشواط سن المفاريد المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل، التي جرت منافساتها على مدار يومين، وخُصص لها 135 جائزة قيمة.

وسجلت المنافسات في سن المفاريد مُشاركة 686 مطية، وذلك ضمن 14 شوطا مخصصة لإبل أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل، فيما تستمر المسابقات في مزاينة رزين لغاية 22 نوفمبر الجاري.

وتوج الفائزين في منافسات اليوم "الإثنين"، سعادة فرج بن حمودة الظاهري، وضيف الشرف الدكتور سعيد بن هويمل العامري، وسعادة عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، وسط حضور واسع من مُلاك الإبل وعشاق المزاينات التراثية وزوار المزاينة.

وأظهرت نتائج شوط مفاريد أصحاب السمو الشيوخ-محليات، فوز «صوغه» لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان بالمركز الأول، وفي المركزين الثاني والثالث على التوالي «الظفرة وغزلان» لمالكهما الشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، وفي المركز الرابع «مراسيم» لمالكها الشيخ جاسم فيصل عبدالرحمن جاسم آل ثاني، وفي المركز الخامس «الظبي» لمالكها الشيخ محمد سلطان سالم محمد القاسمي.

وفازت بالمركز الأول في شوط مفاريد شرايا لأبناء القبائل(1)- محليات «الكايدة» لمالكها صالح جابر صالح القمدة العامري، وفي شوط مفاريد شرايا لأبناء القبائل(2)- محليات نالت المركز الأول «وسام» لمالكها صالح سالم عنوده العامري، وجاءت بالمركز الأول في شوط مفاريد شرايا لأبناء القبائل(1)- مجاهيم «مرفوقه» لمالكها عيد حمود سالمين حميد المنصوري، وحلت بالمركز الأول في شوط مفاريد شرايا لأبناء القبائل(2)- مجاهيم «وحيدة» لمالكها حمد ناصر قعيط عبدالله المنهالي، أما في شوط مفاريد المهجنات الأصايل ففازت بالمركز الأول «متعبه» لمالكها حمد جابر محمد عمير المنصوري.

ودخلت إلى شبوك المبيت، صباح اليوم، الإبل المشاركة في أشواط الحقايق الشرايا والتلاد والشركاء من المحليات والمجاهيم، والحقايق المهجنات الأصايل، استعداداً لعرضها على اللجان المختصة (الفرز، التشبيه والتسنين، الطبية، التحكيم)، وسيتم إعلان نتائجها غداً الثلاثاء في تمام الساعة الرابعة مساءً من خلال منصات "تراثنا" التابعة لهيئة أبوظبي للتراث وعبر قناة بينونة ونطاق البث في محيط موقع المزاينة على التردد (اف ام 93.1).