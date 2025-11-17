"ديوا" تقلص مدة استرداد مبالغ التأمين إلى 30 دقيقة عبر الأتمتة

دبي في 17 نوفمبر / وام / أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" أتمتة إجراءات الموافقة على طلبات استرداد مبالغ التأمين حتى 4,000 درهم دون تدخل بشري، وهو ما يشمل نحو 90% من الطلبات.

ويسهم النظام الجديد في تقليص مدة الاسترداد من أربعة أيام إلى 30 دقيقة فقط، بفضل منظومة تحقق دقيقة ترسل تعليمات التحويل البنكي مباشرة عبر رقم الـIBAN.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة أن المبادرة تدعم توفير تجربة رقمية متكاملة تُسهم في رفع سعادة المتعاملين وتعزز أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33). كما يرفع النظام من الكفاءة التشغيلية عبر العمل على مدار الساعة وتمكين الموظفين من التركيز على تطوير الخدمات المبتكرة، بما يعزز مكانة الهيئة كجهة رائدة في الخدمات الذكية والمستدامة.