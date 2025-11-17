انطلاق المؤتمر العربي الألماني للعلوم والإنسانيات بجامعة الشارقة

الشارقة في 17 نوفمبر/وام/برعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة، انطلقت فعاليات المؤتمر العربي الألماني للعلوم والإنسانيات في جامعة الشارقة، بتنظيم من الجامعة وبالتعاون مع الأكاديمية العربية الألمانية للباحثين الشباب في العلوم والإنسانيات (AGYA).

ويشارك في المؤتمر نخبة من العلماء والخبراء ورؤساء الجامعات من دولة الإمارات وألمانيا وعدة دول عربية، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية، وأكثر من 130 باحثًا وأكاديميًا من أكثر من 40 جامعة ومؤسسة بحثية عربية وألمانية.

وتستمر أعمال المؤتمر حتى 20 نوفمبر الجاري، ويهدف إلى تعزيز التعاون البحثي العربي الألماني وتوسيع الشراكة العلمية في مجالات العلوم الصحية والطب والابتكار والتكنولوجيا والفضاء والمدن الذكية المستدامة والعلوم الإنسانية والاجتماعية، بالإضافة إلى تمكين الباحثين الشباب من بناء شبكات تعاون مستدامة.

وأكد سعادة الدكتور عصام الدين عجمي، مدير الجامعة، في الجلسة الافتتاحية، أن تنظيم المؤتمر بالتعاون مع الأكاديمية العربية الألمانية وجامعة خورفكان يعكس رؤية الجامعة التي أرسى دعائمها رئيسها سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، القائمة على الانفتاح العلمي وتعزيز جسور التواصل بين الحضارات من خلال المعرفة التطبيقية وتشجيع الحوار الأكاديمي والثقافي.

وأضاف أن المؤتمر يعزز التعاون البحثي العربي الألماني ويفتح آفاقًا لمبادرات جديدة في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، معلنًا تدشين المكتب الإقليمي للأكاديمية العربية الألمانية للباحثين الشباب في جامعة الشارقة ليكون مقرًا لدول مجلس التعاون الخليجي وجسرًا للتواصل بين الباحثين في المنطقة ونظرائهم في ألمانيا.

وقد أعربت سعادة سيبيله بفاف، القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية في دبي والإمارات الشمالية، عن شكرها لجامعة الشارقة على استضافة المؤتمر، مشددة على أهمية التعاون العلمي بين العالم العربي وألمانيا ودوره في مواجهة التحديات العالمية وتعزيز الابتكار.

وأكد الدكتور إريك هانساليك من الوزارة الاتحادية الألمانية للبحث والتكنولوجيا والفضاء، أن المؤتمر يوفر منصة لتعميق التواصل العلمي وتطوير مشاريع مشتركة تخدم المجتمعات.

من جهتها، أوضحت الدكتورة جينا الفقي، الرئيس المشارك للمجلس الاستشاري لأكاديمية الشباب الألمانية ورئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر، أن استضافة إمارة الشارقة للمؤتمر تعكس مكانتها في دعم التعليم والبحث العلمي، مؤكدة أن شعار المؤتمر "الاتصال في العلوم – اليوم، الغد، المستقبل" يجسد رسالة الأكاديمية في تعزيز التعاون بين الباحثين وتبادل البيانات والأفكار وإيجاد حلول مشتركة لقضايا مثل الأمن المائي والصحة والمدن المستدامة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية تبادل الدروع بين الجامعة والأكاديمية، إضافة إلى عرض فيديو تعريفي بالمؤسستين، والاحتفاء بانضمام أعضاء جدد للأكاديمية للعام 2025، والإعلان عن تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية، كما شارك في الجلسة عدد من الشخصيات العلمية من الجامعات العربية والأوروبية.

وتضمن اليوم الأول جلسة نقاشية حول التعاون البحثي العربي الألماني ودور الجامعات في تعزيز التواصل العلمي بين الشرق والغرب، إلى جانب إطلاق مختبرات بحثية تفاعلية تناولت قضايا المدن الذكية المستدامة، ودراسة نخلة التمر من منظور علمي وإنساني، ودور مؤسسات التعليم العالي في بناء السلام وخدمة المجتمع، حيث قدم المشاركون مقترحات بحثية مبتكرة تستهدف إيجاد حلول مشتركة لتحديات علمية وإنسانية معاصرة.