السفارة البلجيكية تحتفل بيومها الوطني

أبوظبي في 17 نوفمبر/ وام / أقام سعادة أنطون ديلكور سفير مملكة بلجيكا لدى الدولة، مساء اليوم، حفل استقبال، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

حضر الحفل الذي أقيم في فندق الريكسوس المارينا بأبوظبي، عمر راشد النيادي مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية وعدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة وأبناء الجالية البلجيكية المقيمة بالدولة.

واشاد السفير البلجيكي في كلمة له بهذه المناسبة بالعلاقات الثنائية القوية التي تربط بلاده بدولة الإمارات.

وأضاف أن دولة الإمارات تعتبر شريكا أستراتيجيا لبلجيكا، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز العلاقات وتطويرها في كافة المجالات.