"الشارقة للبحوث: الذكاء الاصطناعي والطاقة محور التحول الاقتصادي العالمي

الشارقة في 17 نوفمبر/ وام / أكد حسين المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار أن العالم يشهد تحولا اقتصاديا وتكنولوجيا سريعا تقوده منظومة تجمع بين الذكاء الاصطناعي والطاقة.

وأشار المحمودي إلى تقديرات دولية تتوقع بلوغ استهلاك الحوسبة نحو 10% من الطلب العالمي على الكهرباء بحلول 2030، ما يدفع الدول لتبني إستراتيجيات طاقة أكثر استدامة.

وأوضح أن الاقتصادات المتقدمة تعتمد على الاستدامة والاقتصاد المعرفي في مسارات التحول الرقمي، مع ضرورة تكامل الابتكار والتشريعات لضمان جاهزية البنية التحتية المستقبلية.

ولفت إلى أن الإمارات تعد نموذجا عالميا في دمج الطاقة بالتكنولوجيا عبر شراكات إستراتيجية.

ونوه إلى أن الشارقة تلعب دوراً محورياً في هذا التحول من خلال مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار (SPARK)، الذي يوفر بيئة متكاملة تجمع بين التعليم والبحث العلمي والصناعة، ويعمل على تحويل الأفكار الابتكارية إلى مشاريع ذات مردود اقتصادي واضح.

وأكد المحمودي أن الشارقة أصبحت منصة عالمية تربط بين المعرفة والتنمية، وتدعم بناء اقتصاد أكثر ذكاء واستدامة للمستقبل.