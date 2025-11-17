دبي لكرة السلة يواصل سجله المثالي ويحقق فوزه السابع على التوالي في دوري ABA

بلغراد في 17 نوفمبر/وام/ واصل فريق دبي لكرة السلة تألقه في الدوري الأدرياتيكي (ABA) لموسم 2025-2026، بعدما حقق فوزه السابع على التوالي، إثر تغلّبه خارج أرضه على فريق إف إم بي ميريديان الصربي في بلغراد بنتيجة 107-91، ليحافظ على سجله خالياً من الهزائم هذا الموسم برصيد 7-0، ويواصل صدارة مجموعته الأولى بالعلامة الكاملة (14 نقطة).

وأظهر فريق دبي أفضلية واضحة على مدار فترات المباراة، رغم محاولات أصحاب الأرض المتكررة لتقليص الفارق إلى ما بين خمس وعشر نقاط، إلا أن الفريق الإماراتي نجح في كل مناسبة في استعادة فارق مريح وإحباط أي محاولة لعودة الفريق الصربي.

وقدم اللاعب ريجان إيليس أداءً لافتاً، هو الأفضل له منذ انضمامه إلى الفريق، بعد تسجيله 28 نقطة كأعلى رصيد له هذا الموسم، إلى جانب تحقيقه تقييم أداء بلغ 34 نقطة، ما جعله يحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة ويساهم بفاعلية في تحقيق الانتصار المستحق.