"إيدج" تحصل على اعتماد بمجال القدرة على المعالجة السطحية للطيران بالتعاون مع"ريثيون"

دبي في 18 نوفمبر/وام/ تشكل "إي بي آي"، ركيزة الهندسة الدقيقة ضمن قطاعات الطيران والطاقة والدفاع في دولة الإمارات والتابعة لمجموعة " إيدج"، أول شركة في المنطقة تحصل على موافقة "ريثيون"، التابعة لشركة "آر تي أكس"، لضمان الامتثال لمعايير"MIL-DTL-5541 Type II Class 1" بالإضافة إلى Class 3، والتي تعدّ بديلاً يمثل نقلة نوعية للعملية السداسية التكافؤ الخطرة في المعالجة السطحية.

ولا يقتصر هذا الإنجاز الذي أعلن على هامش فعاليات معرض دبي للطيران 2025 على ترسيخ مكانة "إي بي آي" مزودا مفضلا لكبرى الشركات المصنّعة للمعدات الأصلية، بل يسهم أيضاً في تطوير القدرات الصناعية السيادية المتقدمة في دولة الإمارات بما يتماشى مع الاستراتيجية العامة لمجموعة "إيدج".

وبهذه المناسبة، قال مايكل ديشايس، الرئيس التنفيذي لشركة "إي بي آي": "يجسّد هذا الإنجاز مع شركة "ريثيون" التزامنا بمبادرة 'اصنع في الإمارات' ويبرز مكانة "إي بي آي " بوصفها جهة فاعلة رئيسية في سلسلة التوريد العالمية للطيران وعبر هذه الشراكة، سنواصل تخطي حدود التميّز في التصنيع المحلي والتنافسية الدولية".

من جانبه قال فهد المهيري، المدير العام لشركة "ريثيون الإمارات" التابعة لـ"آر تي أكس": "يعزز هذا الإنجاز علاقتنا مع شركة "إي بي آي" ويظهر تقدّم دولة الإمارات نحو امتلاك قطاع دفاعي مرن ومكتفٍ ذاتياً.. ويبرز فاعلية الجمع بين الخبرات العالمية والقدرات المحلية في بناء منظومة دفاعية تواكب متطلبات المستقبل، ما يدفع عجلة النمو ويرسّخ دور الإمارات في سلاسل التوريد العالمية".

تأتي هذه الخطوة في إطار عقد أبرم بين شركة "إي بي آي" وشركة "ريثيون" لتوريد مكونات الألومنيوم المشغولة آلياً ومكونات التجميع لنظام "Coyote" المُضاد للطائرات من دون طيار .