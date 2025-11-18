لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد تستعرض تحضيراتها

الشارقة في 18 نوفمبر/وام/ ناقشت لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد خلال اجتماعها اليوم برئاسة سعادة خالد جاسم المدفع رئيس اللجنة التفاصيل النهائية لفعاليات الاحتفالات التي تنطلق غداً في الإمارة وتستمر حتى 2 ديسمبر المقبل.

استعرض الاجتماع الفعاليات التي تنطلق من منتزه السيوح للعائلات و تخصيص أربعة مواقع رئيسة للاحتفالات إلى جانب الوقوف على جاهزية واستعداد المدن عبر عرض التواريخ المعتمدة والنهائية لجميع المدن.

وتشهد النسخة الـ 54 من احتفالات عيد الاتحاد عددا كبيرا من الفعاليات المختلفة في جميع مدن الإمارة بما يتضمن مشاركة جميع الفئات في المجتمع ، بتوفير فعاليات جاذبة لجميع الأعمار تعزز المفاهيم المختلفة للإرث الإماراتي وتسلط الضوء على الثقافات المتنوعة والجوانب المتعلقة بالعادات والتقاليد الإماراتية الراسخة سواء للمواطنين أو المقيمين.