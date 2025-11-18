شرطة دبي تبحث تعزيز التعاون مع "اندوريل" بمجال حلول الأمن الذكي

دبي في 18 نوفمبر /وام/ ناقش معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي خلال اجتماعه مع رائد الأعمال والمبتكر التقني الأمريكي بالمر لاكي مؤسس شركة اندوريل اندستريز المتخصصة في تكنولوجيا الدفاع و حلول الأمن الذكي ، آفاق التعاون المستقبلي في مجالات الطائرات المسيرة والأنظمة الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والروبوتات العملياتية بهدف دعم العمليات الشرطية وتعزيز قدرات الاستجابة الفاعلة في مختلف السيناريوهات.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء على هامش فعاليات معرض دبي للطيران التوجهات العالمية في استخدام الطائرات المسيرة في المهام الامنية وبحثا آليات دمج الحلول الذكية في انظمة القيادة والسيطرة والاستجابة إلى جانب استعراض أفضل الممارسات الدولية في تشغيل الأساطيل الجوية ذاتية التحكم.

وأشاد المري بمستوى الشراكة بين الجانبين والتي أسهمت في تطوير منصات وتقنيات متقدمة انعكست مباشرة على تحسين الأداء التشغيلي ورفع كفاءة العمليات الميدانية وقال إن المشاريع المشتركة تعكس قوة التعاون بين الطرفين وحرص شرطة دبي على العمل مع رواد الابتكار العالمي لتعزيز منظومتها الأمنية.