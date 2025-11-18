"خيول الشراع" تتصدر أول بطولتين دوليتين بالموسم لقفز الحواجز بدبي والعين

أبوظبي في 18 نوفمبر/وام/ تصدرت "خيول الشراع"، للشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، المراكز الأولى في أول بطولتين دوليتين بالموسم لقفز الحواجز بكل من دبي والعين.

جاء الفوز الأول لخيول الشراع عبر الجواد "فونستي في دي هيفنك" بصحبة الفارس حميد عبدالله المهيري في بطولة "فيرتوس" الدولية " الأولى في الموسم، " فئة النجمتين"، على ميدان مركز الإمارات للفروسية بدبي.

وحصد الجواد "سيجكس زد" الفوز الثاني لـ"خيول الشراع" ممثلا في لقب كأس الاتحاد" فئة النجمتين" على مضمار نادي العين للفروسية والرماية، مع الفارس سالم أحمد السويدي.

وأكد الفارس سالم السويدي، أن "إسطبلات الشراع" تسهم بدور ملموس ومحوري في الارتقاء بقدراتهم التنافسية، من خلال اقتناء أفضل خيول القفز، للمشاركة في البطولات الدولية داخل الدولة وخارجها، مثنياً في الوقت نفسه على أداء " "سيجكس زد" في بطولة كأس الاتحاد بالعين، وتحقيق أول فوز معه بعد انضمامه حديثاً إلى اسطبلات الشراع آخر شهر أغسطس الماضي.

وأضاف أنه خاض معه مشاركات صيفية أوروبية ناجحة من فئة "الخمس نجوم" في بلجيكا، وأخرى دولية من فئة "الأربع نجوم" بألمانيا وحقق معه المركز الثالث في دولية فيرتوس الأسبوع الماضي.

وأعلن السويدي مشاركته مع عدد من فرسان الإمارات في بطولة الفجيرة الدولية لقفز الحواجز، في الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر الجاري، بالإضافة إلى بطولات أخرى قادمة في أبوظبي، ضمن أجندة الموسم الجديد.