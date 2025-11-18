لطيفة بنت محمد تكرّم 5 من ألمع العقول الشابة ضمن مبادرة "حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية"

دبي في 18 نوفمبر /وام/ كرّمت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، اليوم خمسة طلاب موهوبين فازوا في مبادرة "حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية" لعام 2025، التي تقام بتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل.

جاء هذا التكريم خلال حفل توزيع الجوائز المقام بالتزامن مع أعمال الدورة الرابعة من منتدى دبي للمستقبل، تقديراً لابتكاراتهم الجامعية التي تُعالج أكثر القضايا الإنسانية إلحاحاً في مجالات الصحة والتكنولوجيا والبيئة والتأثير الاجتماعي حول العالم وتم منح الفائزين جائزة مشتركة بقيمة 100,000 دولار أمريكي لدعم أبحاثهم العلمية.

واختارت لجنة التحكيم التي تترأسها سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم وعضوية نخبة من الخبراء والمسؤولين، الطلابَ الخمسة من بين 100 طالب تأهّلوا للمشاركة في المبادرة التي تُقام هذا الأسبوع في منطقة 2071 بأبراج الإمارات .

وقدم على مدار الأشهر الماضية، طلاب وخريجون وأساتذة من أكثر من 1200 جامعة في 120 دولة آلاف الأفكار والحلول والابتكارات، في انعكاسٍ للزخم العالمي المتنامي لدعم البحث والتطوير الموجّه لخدمة الإنسان.

وعبّرت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم عن فخرها بالأجيال الجديدة من المبدعين والمبتكرين الذين قدّموا حلولاً نوعية تُجسّد مفاهيم الابتكار والتميّز وقوة الفِكر الإنساني، وتتجلّى فيها رؤاهم وأفكارهم الملهمة التي تعكس وعيهم وحسهم المسؤول تجاه مستقبل المجتمعات.

وقالت سموّها: "نحتفي اليوم بنخبة من الشباب الذين آمنوا بقدرتهم على إحداث التغيير، فسخروا إمكانياتهم وقدّموا ابتكارات استثنائية قادرة على تحويل التحديات إلى فرص، وأثبتوا من خلالها أن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في العقول الذي يضمن استدامة التنمية وازدهار المجتمعات فالقيمة الحقيقية تكمن في التطبيق العملي لهذه الأفكار ضمن منظومة متكاملة قائمة على دعم المواهب واحتضان الأفكار الجديدة وتوجيهها لإحداث أثرٍ عالمي ، ونؤكد التزامنا بتمكين هؤلاء المبدعين ومواصلة دعم كل مبادرة تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز جاهزية مدننا للمستقبل".

وتُقام مبادرة "حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية" برعاية سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وتشكّل ثمرة تعاون بين مبادرة "ابتكارات للبشرية"، إحدى مبادرات مجموعة آرت دبي، بالشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل، ومؤسسة حسين سجواني – داماك الخيرية، ومركز دبي المالي العالمي.. ويهدف البرنامج إلى دعم المبتكرين الجامعيين من مختلف أنحاء العالم في تطوير حلول علمية وتحويلها إلى تطبيقات واقعية قابلة للنمو والتأثير.

وتم اختيار خمسة مبتكرين استثنائيين في نسخة عام 2025 من المبادرة، ضمن خمس فئات تشمل التشخيص والعلاجات الصحية، والأنظمة الدائرية، ومستقبل الطاقة، والمجتمعات الحضرية، وموارد الحياة.

وفيما يخص قائمة الفائزين (فئة التشخيص والعلاجات الصحية) فاز مشروع "كاسبر" من جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة، لتطويره علاجاً دقيقاً يستهدف الجينات، إلى جانب منصة تشخيصية مصممة لمكافحة الالتهابات المقاومة للأدوية.

وفي فئة المجتمعات الحضرية نال مشروع "فوكاديان" من جامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية تقديراً لابتكاره أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل الصوت، تعمل على رصد إرهاق العمال للمساعدة في منع الحوادث في القطاعات عالية الخطورة، بما في ذلك قطاع البناء.

وفاز بفئة الأنظمة الدائرية مشروع "سبيد" من جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة، بفضل منصته المعتمدة على الجسيمات النانوية التي تعمل على الفحص السريع للإنزيمات القادرة على تحليل البلاستيك، بما يسرّع حلول إعادة التدوير.

وفي فئة موارد الحياة تم الاعتراف بمشروع "بلوم سينس أي آي" من جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا في أستراليا، لابتكاره برنامج ذكاء اصطناعي قادراً على رسم خرائط حركة ثاني أكسيد الكربون تحت الأرض في الزمن الحقيقي، وبسرعة تصل إلى 10,000 مرة أسرع من الطرق التقليدية.

وفي فئة مستقبل الطاقة حاز مشروع "آيرون لايتس لايفز" من المعهد الهندي للتكنولوجيا في دلهي – الهند، على التكريم لتطويره بطارية هواء–حديد منخفضة التكلفة وطويلة المدى، قادرة على تخزين الطاقة المتجددة لأكثر من 100 ساعة، ما يجعلها بديلاً متاحًا لتقنية بطاريات الليثيوم أيون.

كما ضمت قائمة المشاريع الــ 100 المتميزة مشاركات من طلاب وأساتذة من جامعات في الإمارات والسعودية وعُمان ومصر والأردن، إلى جانب متقدمين من مؤسسات أكاديمية دولية بارزة، مثل جامعة هارفارد، وجامعة أكسفورد، وجامعة كامبريدج، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

وفي هذه المناسبة أكد سعادة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن مبادرة "حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية" تسهم بتوفير منصة عالمية لعرض أبرز الابتكارات الواعدة من حول العالم وإتاحة الفرص لها للتوسع والتطبيق على أرض الواقع انطلاقاً من دبي.

وأضاف: "نهدف من خلال هذه المبادرة إلى إبراز أهمية الابتكارات الإبداعية في تصميم المستقبل وتوظيف فرصه المتنوعة عبر دعم الأفكار الإبداعية وتشجيعها على المساهمة في تنمية مختلف القطاعات وصناعة مستقبل أفضل للبشرية".

ومن جانبه قال حسين سجواني، مؤسس مجموعة داماك : "نؤمن بأن الابتكار التكنولوجي هو جوهر التقدم، ويشرفنا أن نكون جزءاً من هذه المبادرة المهمة التي تُلهم الشباب لتجاوز الحدود لما فيه خير البشرية ، ومع أكثر من أربعة عقود من الإنجازات، ندرك أهمية التركيز والتفاني لتحويل الأفكار إلى واقع ملموس".

بدوره قال تادو بالداني كارافييري، مدير مبادرة "حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية" إن معرض هذا الأسبوع يُشكّل منصة تجمع أبرز الابتكارات الأكاديمية وأكثرها تنوّعًا على مستوى العالم، ويجسّد سنوات من تفاني الطلاب والخريجين الذين يواجهون تحديات الواقع بإبداع وإصرار ، ونتطلع إلى مواصلة العمل معهم ومتابعة تطوّر أفكارهم لتتحوّل إلى مشاريع وشراكات تُحدث أثرًا ملموسًا.

وأضاف إن شبكتنا الواسعة هي ما يمنح مبادرة "حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية" قيمتها الحقيقية، وتكمن قوتنا في المنظومة المتكاملة التي طوّرتها دولة الإمارات، والتي تربط الأوساط الأكاديمية والحكومية والصناعية ضمن رؤية مشتركة للابتكار ، ونتقدّم بخالص الشكر لسموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم على دعمها المستمر، والالتزام الكبير الذي يبديه شركاؤنا في القطاعين العام والخاص، حيث تضمن مشاركتهم الفاعلة أن تتجاوز هذه الابتكارات حدود الفصول الدراسية لتتحول إلى حلول عملية تعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار وريادة المستقبل.

جدير بالذكر أن المبتكرين الشباب سيحظون على مدى أيام المعرض بفرصة التواصل مع جهات حكومية محلية ودولية، وخبراء من مختلف القطاعات الصناعية، ومستثمرين، بالإضافة إلى الاستفادة من فرص التمويل في مجالات متنوعة تشمل الرعاية الصحية والطاقة والزراعة والبنية التحتية الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتُشكّل هذه الروابط خطوة محورية في تمكين الطلاب من تطوير أفكارهم إلى المرحلة التالية من الابتكار التجاري، بما يمكّنهم في النهاية من إحداث تأثير ملموس في مواجهة التحديات العالمية الواقعية.

ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات حول مبادرة "حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية"، عبر زيارة الموقع الإلكتروني: www.prototypesforhumanity.com.