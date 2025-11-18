رئيس الدولة يستقبل منتسبي "برنامج قيادات حكومة الإمارات 2025"

أبوظبي في 18 نوفمبر/وام/ استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم في قصر البحر في أبوظبي، منتسبي برنامج "قيادات حكومة الإمارات 2025" الذي يستهدف بناء قيادات وطنية والاستثمار في طاقاتهم وإمكانياتهم وتطويرها.

وأعرب سموه ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر ــ عن تمنياته التوفيق لمنتسبي البرنامج بما يحقق أهدافه في تعزيز التميز الحكومي والابتكار في الدولة وتلبية متطلبات المستقبل.

من جانبهم أعرب منتسبو البرنامج عن شكرهم وتقديرهم لدعم صاحب السمو رئيس الدولة للكفاءات الوطنية وتمكينهم من الإسهام في مسيرة الوطن وتقدمه.

حضر مجلس قصر البحر كل من..سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الشيوخ وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين والمواطنين والضيوف.