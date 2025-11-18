رئيس أنغولا يستقبل شخبوط بن نهيان

لواندا في 18 نوفمبر/وام/ التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، مع فخامة جواو مانويل لورينسو، رئيس جمهورية أنغولا في العاصمة لواندا، وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل فخامة لورينسو معالي الشيخ شخبوط بن نهيان تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

ورحب فخامته بزيارة معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية. كما ناقش الجانبان الجهود المشتركة لتطوير مسارات التعاون في مختلف المجالات إلى آفاق جديدة لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما الصديقين.

كما بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك التطورات في السودان، وثمن معاليه دور جمهورية أنغولا المحوري في إحلال السلم والأمن في أفريقيا خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي.

كما أدان الجانبان جميع الانتهاكات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وفي هذا السياق دعوا إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، وحماية المدنيين، والمحاسبة على الجرائم المرتكبة.