فتح باب المشاركة بالجولة الـ 2 من سباق دبي للقوارب الشراعية 22 قدماً

دبي في 18 نوفمبر/وام/ أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية فتح باب التسجيل للمشاركة في الجولة الثانية من سباق دبي للقوارب الشراعية فئة 22 قدماً، المقرر إقامتها في 22 نوفمبر الجاري ضمن سلسلة السباقات البحرية التي ينظمها النادي خلال موسم الجاري وتشمل فئات 22 و43 و60 قدماً.

وأوضح النادي أن المشاركة في السباق مخصصة للبحارة من أبناء دولة الإمارات على ألا يقل عدد البحارة على متن كل قارب عن ثلاثة، ويقام السباق لفئتي الناشئين والشباب.

وأكد محمد المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن سباق فئة 22 قدماً محطة أساسية لاكتشاف وصقل المواهب الإماراتية الصاعدة، مشيراً إلى أن هذه الفئة قدمت على مدار السنوات الماضية أسماء مميزة انتقلت لاحقاً للمنافسة في الفئات الأعلى.