مشاركة عالمية واسعة في منافسات الأساتذة ببطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو

أبوظبي، في 18 نوفمبر / وام/ انطلقت اليوم منافسات فئة الأساتذة في النسخة الـ17 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي تُقام برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسط مشاركة نخبة من اللاعبين المحليين والعالميين فوق سن الثلاثين الذين توافدوا من مختلف دول العالم للتنافس في فئات الأحزمة البنفسجي والبني والأسود.

وقدّم لاعبو فئة الأساتذة رجالاً وسيدات عروضاً قوية اتسمت بالخبرة والنهج التكتيكي المتقن، والقدرة على التحكم بإيقاع النزالات وأظهروا مستويات عالية من التركيز والمرونة الذهنية، بما يعكس القيمة الفنية لهذه الفئة ودورها في رفع مستوى البطولة عاماً بعد عام.

وشهدت المنافسات مشاركة واسعة من الأندية والأكاديميات العالمية والمحلية، لترسخ مجدداً الموقع الريادي لأبوظبي عاصمة عالمية للجوجيتسو، وتدعم انتشار اللعبة كأسلوب حياة صحي ومتكامل يناسب مختلف المراحل العمرية.

حضر المنافسات كلٍّ من سعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو؛ وسعادة يوسف عبدالله البطران؛ عضو مجلس إدارة الاتحاد؛ وفهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو؛ وخالد عتيق الظاهري، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتأمين - ضمان، ويوسف الذيب الكتبي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل.

وأكّد سعادة محمد سالم الظاهري أن الأداء الرفيع الذي قدّمه الأساتذة يبرهن على التطور المستمر الذي تشهده البطولة، مشيراً إلى أن تنوّع المشاركين من مختلف الدول يمنح الحدث بُعداً عالمياً متجدداً، ويرسخ مكانة أبوظبي موطنا للأبطال وأصحاب الخبرة، ووجهةً عالمية تحتضن المنافسات الكبرى بجودة تنظيمية تعكس سمعتها المرموقة.

وقال إن نزالات اليوم تعكس التفوق الفني والذهني الذي تتميز به هذه الفئة، وخبرتها في التعامل مع مختلف التحديات وهذا يسهم بشكل مباشر في تعزيز جودة المنافسات وإثراء تجربة البطولة موضحا أن أبوظبي تواصل تقديم نموذج متفرد يُجسد رؤية القيادة الرشيدة في جعل الرياضة أسلوب حياة، وتوفير بيئة تنافسية تدعم الرياضيين في مختلف مراحلهم العمرية وقال إن ما نشهده اليوم انعكاس لنجاح هذه الرؤية على أرض الواقع.

وقال خالد عتيق الظاهري، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتأمين – ضمان إن التنظيم الاحترافي يعكس الجهود الكبيرة التي يبذلها اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وهو ما يسهم في تقديم تجربة رياضية متكاملة ترتقي إلى أعلى المعايير العالمية .. وتُجسّد رياضة الجوجيتسو القيم ذاتها التي نحرص على ترسيخها في "ضمان"، والمتمثلة في المساهمة في تعزيز صحة وجودة حياة أفراد المجتمع وتشجيعهم على تبني أنماط حياة نشطة وصحية وأضاف أن ما شاهدناه اليوم من أداء متميز لفئة الأساتذة فوق سن الثلاثين يبرهن أن الرياضة أسلوب حياة ينعكس إيجاباً على الصحة الجسدية والذهنية واصفا هذه المنافسات بأنها نموذج عملي لدور الرياضة في بناء مجتمع أكثر صحة وسعادة.

وقال الإماراتي سالم الأسمر/ حزام بني من أكاديمية M.O.D الحائز على الميدالية الذهبية في فئة الأساتذة وزن 62 كجم إن تحقيق الميدالية الذهبية في منافسات فئة الأساتذة يؤكد أهمية الاستمرارية في التدريب واكتساب المزيد من الخبرة والتطور الفني وأضاف أن النزالات هنا لا تعتمد على القوة فقط، بل على قراءة الخصم وإدارة الإيقاع الذهني والتكتيكي للنزال لتحقيق الفوز وأكد أن هذه البطولة توفر بيئة مثالية للاعبين فوق سن الثلاثين لاختبار جاهزيتهم الفنية والبدنية أمام منافسين يمتلكون خبرات طويلة وأساليب متنوعة.

وأضاف :" مشاركتي في هذه النسخة تعكس التزاماً متواصلاً بتطوير مستواي، والاستفادة من هذا الحدث العالمي لمواصلة التقدم في مسيرتي الرياضية".

وتتواصل منافسات فئة الأساتذة غدا، حيث يترقب الجمهور مشاركة جديدة لنخبة من اللاعبين المتمرسين في مختلف فئات الأحزمة، وسط توقعات بنزالات قوية من حملة الحزام الأسود.