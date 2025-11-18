"سبيس 42" تُكمل بنجاح أول رحلة تجريبية لمنصّتها عالية الارتفاع "ApusNeo18"

دبي في 18 نوفمبر/وام/ أعلنت"ميرا آيروسبيس"، الشركة المتخصصة في المنصات عالية الارتفاع (HAPS) التابعة لـ "سبيس 42"، عن إتمام أول رحلة طيران تجريبية لمنصتها عالية الارتفاع المتطورة والتي تعمل بالطاقة الشمسية "ApusNeo18" وذلك على هامش مشاركتها ضمن فعاليات معرض دبي للطيران 2025.

وقد حلّقت المنصّة على ارتفاعاتٍ ستراتوسفيرية على مدى عدة أيام متواصلة، مؤكّدةً مرونتها وقدرتها على التحمّل وجاهزيتها للتشغيل التجاري.

وزُودت المنصّة بحمولة متخصّصة لرصد الأرض طوّرتها "ميرا آيروسبيس" بقدراتها الذاتية، وتضم هذه الحمولة مستشعرات ضوئية وحرارية عالية الدقّة وتقنيات نقل البيانات في الوقت الحالي.

وعلى الرغم من تنفيذ الرحلة التجريبية في شهر نوفمبر، والذي يُعدّ أقل ملاءمة مناخياً لمهام المنصّات عالية الارتفاع في دولة الإمارات، فقد أثبتت "ApusNeo18" كفاءة أدائها في ظروف جوية متنوّعة، ما يُعدّ خطوة أساسية يمهد نحو التشغيل التجاري على المستوى العالمي.

وقال خالد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لـ "ميرا آيروسبيس" التابعة لشركة "سبيس 42"، إن هذا النجاح يمثل تتويجاً لبرنامج اختبارات متكامل يهدف إلى تحقيق الجاهزية التجارية لأحدث تقنيات الحمولة لدى الشركة، حيث تمكنت المنصة من التحليق بالاعتماد الكامل على الطاقة الشمسية وعلى ارتفاعاتٍ ستراتوسفيرية وخاصة في هذا الموسم، مما يرسّخ موثوقية التقنيات وكفاءتها في العمل على نطاق واسع.

وتُعدّ "ApusNeo18" أول منصّة من "ميرا آيروسبيس" تبلغ مرحلة الجاهزية للتشغيل التجاري، بعد تطويرها انطلاقاً من الطراز التجريبي "ApusNeo14" الذي أثبت قدرته على التحليق لعدّة أيّام متواصلة خلال عام 2024، ويقدّم الطراز الجديد أداءً مطوّراً من حيث الارتفاع وقدرة الحمولة ونطاق التشغيل.

ويمكن استخدام المنصّة في تطبيقات متعدّدة تشمل مراقبة البيئة والاستجابة للكوارث، في حين يوفر أداؤها الموثوق فرصاً تجارية كبيرة تساعد على تطوير حلول عملية تلائم الاحتياجات الوطنية والعالمية.

وتساهم المنصّات عالية الارتفاع (HAPS) في سد الفجوة بين مجالي الطيران والفضاء، إذ تجمع بين استمرارية الأقمار الاصطناعية ومرونة الطائرات مع كلفة تشغيلية منخفضة.

وتُعدّ "ApusNeo18" منصّة خفيفة الوزن تعمل بالطاقة الشمسية، صُمّمت لتنفيذ مهام مستدامة في طبقة الستراتوسفير، وتتميّز بجناحين يمتدان 18 متراً، وتصل إلى ارتفاع أقصى يبلغ 18 ألف متر، وقدرة على التزوّد بحمولات يصل وزنها إلى 4 كيلوغرامات، كما تجمع المنصة بين التصميم المعياري والقدرة على المناورة أثناء الطيران، ما يتيح إعادة تهيئتها بسرعة لتلبية متطلبات مهام متنوعة.

ويسهم نجاح "ApusNeo18" في دعم القدرات الوطنية السيادية في قطاعي الفضاء والطيران، إذ تُعد المنصّة جزءاً أساسياً من البنية المدارية متعدّدة المستويات التي تطوّرها "سبيس 42" والمبنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويضع هذا الإنجاز دولة الإمارات ضمن نخبة الدول التي أثبتت الأداء المستدام للمنصات عالية الارتفاع في طبقة الستراتوسفير، دعماً للأهداف الوطنية المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030.

ولترسيخ قدراتها التصنيعية، ستبدأ "سبيس 42" الإنتاج في منشأتها المخصّصة لتصنيع المنصات عالية الارتفاع في أبوظبي، والتي تُعدّ من بين خطوط الإنتاج السيادية القليلة عالمياً التي توفر منظومة تصنيع متكاملة، ويعزز هذا الاستثمار مكانة دولة الإمارات مركزا إقليميا للابتكار في تكنولوجيا الطيران والتحليق على ارتفاعات عالية.