"سند" و"مطارات أبوظبي" توقعان اتفاقية مساطحة لدعم مستقبل صناعة الطيران في العين

دبي في 18 نوفمبر /وام/ أعلنت مجموعة سند، اليوم توقيع اتفاقية مساطحة طويلة الأمد مع "مطارات أبوظبي"، لدعم مستقبل صناعة الطيران في مدينة العين.

وقع الاتفاقية خلال فعاليات معرض دبي للطيران 2025، منصور جناحي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة سند، وإيلينا سورليني العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي.

وبموجب الاتفاقية التي تبلغ مدتها 50 عاماً، سيتم تخصيص قطعتي أرض استراتيجيتين بمساحة إجمالية قدرها 70,000 متر مربع ضمن مجمع نبراس للطيران في مدينة العين واللتين ستشكّلان قاعدة رئيسية لتطوير مشروعات "سند" المستقبلية في قطاع الطيران، بما فى ذلك إنشاء مركز صيانة وإصلاح وعَمرة محركات "جي تي إف" من "برات أند ويتني"، ومجمع لاختبار المحركات مكون من وحدتين إضافة إلى ذلك، ستكون هذه الاتفاقية أساساً متيناً لدعم خطط "سند" للتوسع المستقبلي.

وستسهم الاتفاقية الاستراتيجية في ترسيخ مكانة مدينة العين مركزا للتميز في قطاع الطيران، ودعم استراتيجية أبوظبي الصناعية الرامية إلى تعزيز موقع الإمارة مركزاً عالمياً للطيران والصناعات المتقدمة.

وتعمل كل من "سند" و"مطارات أبوظبي" على قيادة الرؤية الوطنية طويلة الأمد لبناء منظومة طيران عالمية المستوى تُساهم في تحقيق النمو الصناعي المستدام والتنويع الاقتصادي القائم على الابتكار.

وبهذه المناسبة، قال منصور جناحي، إن الاتفاقية تؤكد على جهود "سند" ومساعيها الرامية إلى توسيع قدراتها في قطاع الطيران، ومن خلال تأسيس مركز متخصص لصيانة وإصلاح وعَمرة محركات "جي تي إف"، وإنشاء مجمع متكامل لاختبار المحركات، وخطط النمو المستقبلية، يتم تأسيس بنية تحتية راسخة تُعزز مكانة أبوظبي مركزا عالميا للتميز في هذا القطاع الحيوي.

من جانبها، قالت إيلينا سورليني، إن هذه الشراكة تجسد الاهتمام الذي توليه مطارات أبوظبي لمنطقة العين التي تعد مثالاً بارزاً للقطاع الصناعي ذي القيمة العالية والذي يتم الالتزام فيه بدعمه وتمكينه، وستسهم هذه الاتفاقية في تسريع مسار تطور مجمع العين للطيران ليصبح مركزاً عالمياً رائداً في مجالي الطيران والتكنولوجيا.

وأضافت أن هذا التعاون يتيح توفير بنية تحتية استراتيجية تمكّن الشركات الوطنية الرائدة مثل "سند" من مواصلة النمو، واستقطاب الشركاء الدوليين إلى جانب خلق فرص طويلة الأمد تشمل المنظومة الأوسع للطيران في الدولة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية الاستراتيجية تشكل محطة رئيسية في خطط"سند" التوسعية التي تم الإعلان عنها خلال معرض دبي للطيران 2025، والتي تجمع بين التعاون الاستراتيجي مع مُصنّعي المعدات الأصلية العالميين، وشركات الطيران، والجهات المعنية في القطاع.

وتهدف "سند" من خلال الاتفاقية إلى تسريع نمو منظومة الطيران في دولة الإمارات، إضافةً إلى ذلك سيكون من شأن إنشاء مركز صيانة وإصلاح وعَمرة محركات "جي تي إف"، ومجمع اختبار المحركات، ترسيخ مكانة مدينة العين محوراً رئيسياً لمستقبل صناعة الطيران في المنطقة، بما يعزز الابتكار والقدرات الصناعية والتنافسية العالمية للدولة.