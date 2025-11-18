اكتمال التحضيرات الخاصة بانطلاق معرض أبوظبي الدولي للقوارب بدورته الجديدة

أبوظبي في 18 نوفمبر / وام/ أعلن معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2025 اكتمال التحضيرات الخاصة بدورته المرتقبة لعام 2025 التي تقام في الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر الجاري بقاعة مرسى المارينا بمركز أدنيك .

إذ تتحول العاصمة من خلال الحدث إلى وجهة نابضة بالحياة لمحبي الفخامة البحرية والابتكار.

ويتزين مرسى المارينا بأسطول ضخم من القوارب واليخوت، مع اقتراب موعد انطلاق الحدث، ليصبح منصة استثنائية تجمع بين أحدث التقنيات وروعة التصميم.

تعد الفعالية التي تنظمها مجموعة أدنيك؛ إحدى شركات مدن، تجربة متكاملة تضم عروضًا ترفيهية حيِّة، وأنشطة عائلية، وتجارب فريدة على الواجهة البحرية، ما يجعلها وجهة مثالية لجميع أفراد المجتمع.

وهذا العام، يشهد مرسى المارينا توسعة كبيرة لأرصفته البحرية، بما يتيح استيعاب المزيد من اليخوت والقوارب القادمة من مختلف أنحاء العالم، في خطوة تعكس التزام مجموعة أدنيك بتقديم تجربة عالمية المستوى للعارضين والزوار على حد سواء.

ويقدم معرض أبوظبي الدولي للقوارب في نسخته السابعة، برنامجا استثنائيا لدورته المرتقبة، والتي ستشهد أكبر تجمع للقوارب واليخوت الراسية من أبرز العارضين المحليين والدوليين على الإطلاق.

وتضم قائمة المشاركين نخبة من الشركات الوطنية الرائدة مثل أبوظبي البحرية، وأبوظبي لبناء السفن، والشعالي مارين، ومرسى ياس، إلى جانب أسماء عالمية مرموقة تشمل بافاريا إيه جي من ألمانيا، وسنريف فينشر إس إيه من بولندا، وإي جي دبليو سبورتس المحدودة من إيطاليا، لتقديم عرض عالمي شامل لأحدث الابتكارات في صناعة القوارب والتكنولوجيا البحرية.

وتؤكد هذه المشاركة الدولية على المكانة المتنامية لمعرض أبوظبي الدولي للقوارب كمنصة عالمية، وترسخ موقع أبوظبي وجهة رئيسية للفعاليات البحرية والترفيهية في المنطقة.

وتتميز قاعة مرسى المارينا؛ بكونها واحدة من المواقع القليلة في المنطقة القادرة على استضافة فعاليات داخلية وخارجية وبحرية في آن واحد، مما يمنح المعرض طابعًا فريدًا يجمع بين العروض الحيِّة على الماء والأنشطة التفاعلية المناسبة لجميع الأعمار.

وفي إطار الالتزام بأعلى معايير السلامة، يشهد الحدث انتشار فرق الإنقاذ وفرق الصحة والسلامة في جميع أرجاء الموقع، لضمان تجربة آمنة وممتعة للزوار والعارضين على حد سواء.

من جانبه أكمل فريق العمليات في مركز أدنيك أبوظبي تنفيذ خطة شاملة لإدارة حركة المرور، تهدف إلى ضمان تجربة سلسة وآمنة لجميع الزوار.

وفي إطار تعزيز الإجراءات التنظيمية، تم تشديد التدابير الأمنية طوال فترة المعرض، فيما تولت شركة كابيتال 360 والفعاليات، التابعة لمجموعة أدنيك، تصميم وبناء منصات عرض مبتكرة خصيصًا للعارضين والشركات المشاركة، بما يعكس أعلى معايير الجودة والتميز.

ومع اكتمال التحضيرات النهائية يشهد مركز أدنيك أبوظبي - مرسى المارينا حركة ونشاطا، مما يؤكد جاهزية مجموعة أدنيك لاستقبال العارضين والزوار وعشاق الملاحة البحرية في النسخة السابعة من معرض أبوظبي الدولي للقوارب، الذي يعد احتفالًا عالميًا بالابتكار والتميز البحري، ويجسد الروح الفريدة لعاصمة الإمارات.