اللجنة العليا للأخوة الإنسانية تحتفي بـ"يوم التسامح العالمي 2025"

أبوظبي في 18 نوفمبر/ وام/ اختتمت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية اليوم الاحتفال بـ“يوم التسامح العالمي 2025” في مقرها بأبوظبي، بمشاركة وزراء وسفراء ودبلوماسيين وممثلين عن جهات محلية ودولية أكدوا أهمية ترسيخ قيم التسامح بوصفها أساساً لبناء مجتمعات أكثر سلاماً وتماسكاً .

وشهدت الفعالية استعراض رؤى حول التعاون الدولي في تعزيز الرحمة والمساواة والاحترام المتبادل بين الشعوب.

وأكد سعادة الدكتور خالد غانم الغيث، الأمين العام للجنة في كلمته أن التسامح “مسؤولية يتحملها الأفراد والمجتمعات" مشدداً على أهمية تحويل قيم التسامح والتعايش إلى مبادرات واقعية تسهم في التقريب بين الناس.

من جانبها أكدت رحاب المنصوري، مستشار الأمين العام في اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، أن الحفل شهد توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الهلال الأحمر واللجنة العليا للأخوة الإنسانية ما يمثّل انطلاقة جديدة في مسار التعاون الإنساني وتطوير المبادرات المشتركة بين الجانبين.

وأشار إلى أن مثل هذه اللقاءات تسهم في تعزيز قيم التسامح والتعايش التي تُعد ركناً أساسياً في نهج دولة الإمارات ورسالتها الإنسانية.

وسلّط المشاركون الضوء على الدور المحوري للجنة في دعم مبادرات التعايش الإنساني وتعزيز الروابط بين المجتمعات حول العالم.

وكرّمت اللجنة عدداً من المؤسسات والشركاء تقديراً لجهودهم في ترسيخ قيم التسامح والأخوة الإنسانية، في تجسيد للشراكات الفاعلة التي تطورت خلال السنوات الماضية.

وأكد سلطان الحوسني، أخصائي التواصل المجتمعي في اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، أن اجتماع الجهات والشركاء بروح الإخلاص والاحترام يعزز مسيرة الأخوة الإنسانية في المجتمعات كافة.

وفي ختام الفعالية، شددت اللجنة على أن العمل من أجل تعزيز التسامح يستمر على مدار العام من خلال مواصلة الحوار وتطوير الشراكات وإطلاق مبادرات جديدة تدعم الانسجام الاجتماعي وترسخ ثقافة الانفتاح والقبول.