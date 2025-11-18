تعاون بين"توازن" و"تاليس" لتعزيز القدرات المحلية بمجال صيانة الأنظمة البصرية الإلكترونية

دبي في 18 نوفمبر /وام/ وقّع مجلس التوازن للتمكين الدفاعي (توازن) وشركة تاليس اتفاقية خلال معرض دبي للطيران 2025، تهدف إلى تمكين القدرات المحلية في مجالات الصيانة والإصلاح والعمرة لأنظمة البصريات الإلكترونية، وذلك من خلال برنامج التوازن الاقتصادي الذي يشرف المجلس على تطبيقه.

تعد هذه الاتفاقية خطوة هامة نحو تمكين القدرات المحلية في مجالات الصيانة والإصلاح والعمرة للأنظمة البصرية الإلكترونية، وذلك ضمن إطار برنامج التوازن الاقتصادي.

يهدف هذا التعاون الإستراتيجي إلى تعزيز قاعدة الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات من خلال نقل الخبرات التقنية المتقدمة، وتطوير الكوادر الوطنية، ودعم الاكتفاء الذاتي في التقنيات الحيوية.

ويرمي التعاون، على المدى البعيد، إلى تعزيز الجاهزية التشغيلية، وتقليل الاعتماد على الدعم الخارجي، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزا إقليميا لخدمات الصيانة عالية الدقة في مجال الأنظمة البصرية الإلكترونية.

وبموجب الاتفاقية، ستتعاون الأطراف المعنية في نقل المعرفة والتقنيات والإجراءات التشغيلية اللازمة لتنفيذ أعمال الصيانة التشغيلية والمتوسطة لأنظمة البصريات الإلكترونية داخل دولة الإمارات.

ووفقًا للاتفاقية، ستقوم شركة تاليس بتوفير الخبرات الفنية والأدوات المتخصصة والحقوق والشهادات التقنية التي تمكّن مركز التميز للبصريات الكهربائية التابع لمجموعة "إيدج" من تنفيذ أعمال الصيانة محليًا، وسيتم اعتماد المركز للتحقق من كفاءته الفنية والبنية التحتية والإدارة وجودة العمليات، بما يضمن توافقه مع المعايير الدولية وتماشياً مع أهداف برنامج التوازن الاقتصادي.

ويركّز التعاون على تأهيل وتدريب الكوادر الإماراتية العاملة في مركز التميّز، من خلال تزويدهم بالمهارات الفنية اللازمة لأداء مهام الصيانة التشغيلية والمتوسطة، بما يعزز من نقل المعرفة والتوطين واستدامة الكفاءات الصناعية في قطاع الدفاع الوطني.