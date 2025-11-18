لطيفة بنت محمد تشهد احتفال جامعة برمنغهام بمرور 125 عاماً على تأسيسها

دبي في 18 نوفمبر /وام/ شهدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، الاحتفال الذي نظمته جامعة برمنغهام في دبي بمناسبة مرور 125 عاماً على تأسيسها والذي أقيم في حرمها بمدينة دبي الأكاديمية العالمية التابعة لمجموعة تيكوم، احتفاءً بمسيرة الجامعة التي تأسست عام 1900 في المملكة المتحدة، وتُعد اليوم من بين أفضل 100 جامعة في العالم وفق تصنيف QS العالمي، وتجسّد من خلال فرعها في دبي التزامها بتوفير تعليم عالمي المستوى في بيئة متعددة الثقافات.

وهنّأت سموّها القائمين على فرع الجامعة في دبي بهذه المناسبة، وقالت: "احتضان دبي هذا الصرح الأكاديمي المتميز يجسّد رؤيتها بوصفها مركزاً رائداً للمعرفة والابتكار.. نقدّر ما قدمته الجامعة من إسهامات علمية جليلة رسخت مكانتها كإحدى المؤسسات الأكاديمية العريقة التي تركت بصمتها الواضحة على صفحة التعليم والبحث العلمي عالمياً".

وأضافت سموّها: "قطاع التعليم العالي ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الإبداعي في دبي الحريصة على استقطاب أهم المؤسسات العلمية والجامعات العالمية الرائدة مثل جامعة برمنغهام بما يثري البيئة الأكاديمية في الإمارة ويفتح آفاقاً جديدة أمام الشباب لصنع مستقبل قائم على الإبداع والمعرفة".

من جانبه، أعرب آدم تيكال، نائب رئيس الجامعة ومديرها في المملكة المتحدة عن بالغ الشكر والتقدير لسموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لتشريفها الاحتفالية مؤكداً اعتزاز الجامعة بالشراكة النموذجية التي تجمعها بدولة الإمارات ودبي، والتزام الجامعة بدعم رؤية الإمارة نحو مستقبل التعليم العالي كأساس تنطلق منه صناعة المستقبل، ومحرك رئيسي لتعزيز تنافسية الإمارة في شتى القطاعات الحيوية.

تضمّن الحفل، الذي حضرته البروفيسورة يسرى المزوغي، رئيسة جامعة برمنغهام في دبي، وعبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، ومروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة، إلى جانب عدد من أعضاء السلك الأكاديمي عروضاً ثقافية وفنية وتجارب علمية تفاعلية، إلى جانب أنشطة قدمها طلاب الجامعة، عكست روح الإبداع والانفتاح الأكاديمي الذي يميز الجامعة ويجسّد قيم التنوّع والتميّز التي تحتضنها دبي.

كانت جامعة برمنغهام – دبي قد افتتحت أول حرم جامعي لها في عام 2017، فيما تم افتتاح الحرم الجامعي الجديد في عام 2022، ليشكّل إضافة نوعية لمجتمع التعليم العالي في الإمارة.

تُعدّ جامعة برمنغهام إحدى أبرز الجامعات البريطانية التي اختارت دبي مقراً لفرعها الدولي، في إطار الرؤية الاستراتيجية لدبي لبناء منظومة تعليمية متكاملة تُسهم في إعداد جيل من القادة والمبتكرين. ومن خلال فرعها في الإمارة، تؤكد الجامعة التزامها بتقديم تعليم رفيع المستوى يجمع بين الجودة الأكاديمية البريطانية وروح الابتكار الإماراتية.