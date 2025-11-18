 "راديا" و"ماكسمس للطيران" تتعاونان لتعزيز عمليات أكبر طائرة شحن في العالم

دبي في 18 نوفمبر / وام/ أعلنت شركة "راديا"، المطوّر لأكبر طائرة شحن في العالم ويند رانر™، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ماكسِمُس للطيران، إحدى أبرز شركات الشحن الجوي في دولة الإمارات.

ومن المتوقع أن تسهم المذكرة الموقعة على هامش معرض دبي للطيران 2025، في خلق تكامل يتيح للشركتين تعزيز عمليات ويند رانر™، ووضعهما في موقع متقدم لتلبية الطلب المتنامي عالمياً على نقل الشحنات الضخمة وعالية القيمة، بما يعكس التزامهما المشترك بتطوير الابتكار وزيادة القدرة والكفاءة في قطاع الشحن الجوي العالمي.

ومن خلال هذا التعاون، ستعمل الشركتان على استكشاف فرص مشتركة في مجال عمليات الشحن التجاري، مع التركيز على دمج ويند رانر™ في التخطيط اللوجستي العالمي، وتطوير مسارات الشحن، وتلبية متطلبات العملاء من الشحنات الضخمة وعالية القيمة والعاجلة.

وقال مارك لوندستروم، الرئيس التنفيذي لشركة راديا، إن طائرة ويند رانر™ صممت لإحداث نقلة نوعية في مجال نقل البضائع العالمي، وتتمتع ماكسِمُس للطيران بخبرة عميقة في النقل الجوي المتخصص والعمليات التجارية العالمية، ما يجعلها شريكاً مثالياً في وقت تستعد فيه الشركة لدخول ويند رانر™ الخدمة التجارية.

من جانبه، أكد سمير رمضان، الرئيس التنفيذي لشركة ماكسِمُس للطيران التطلع إلى التعاون مع راديا في تطوير حلول النقل الجوي الحديث، موضحا أنه لطالما التزمت ماكسِمُس للطيران بتقديم عمليات شحن موثوقة وسريعة الاستجابة للقطاعات الحكومية والدفاعية والإنسانية ووصف الشراكة بأنها خطوة متقدمة نحو توسيع قدرات الشركة وتعزيز ريادة دولة الإمارات في قطاع الشحن الجوي العالمي.

يُعد سوق الشحن الجوي المخصص للبضائع الضخمة قطاعا حيويا ويخدم العديد من القطاعات مثل الطاقة والدفاع والفضاء والتصنيع والاستجابة للطوارئ.

ومع تسارع الطلب، لا تزال القدرة التشغيلية والسعة المتوفرة غير كافية بسبب محدودية الأسطول القادر على نقل الشحنات الضخمة وتقدّم عمره التشغيلي، وتوفر طائرة ويند رانر™ حجمًا غير مسبوق يبلغ ستة أضعاف حجم طائرة أنتونوف AN-124، إضافة إلى قدرتها على الإقلاع والهبوط على مدارج شبه مجهّزة، مما يتيح مرونة تشغيلية عالية.

وتضع هذه الشراكة راديا وماكسِمُس للطيران في موقع يمكّنهما من سد فجوة النقل الجوي للشحنات الضخمة عبر قدرات تشغيلية جديدة وتخطيط لوجستي متكامل.