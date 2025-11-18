جامعة الفجيرة تحصد المركز الرابع بمسابقة"A2RL" على مستوى جامعات الدولة

الفجيرة في 18 نوفمبر /وام/ نالت كلية الهندسة والتكنولوجيا بجامعة الفجيرة المركز الرابع على مستوى جامعات الدولة في مسابقة A2RL – STEM فئة الجامعات، التي نظمها مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة (ATRC)، والتي تُعنى بتطوير وبرمجة أنظمة القيادة الذاتية لسيارات AWS DeepRacer.

جاء هذا الإنجاز بعد منافسة قوية شاركت فيها نخبة من أفضل الفرق الجامعية في الدولة التي خاضت اختبارات تقنية متقدمة اعتمدت على مهارات البرمجة بلغة بايثون، وتقنيات الحوسبة السحابية، وتطبيقات تعلم الآلة، وصولاً إلى العرض العملي على مضمار سباق فعلي.

وتمكن فريق جامعة الفجيرة من تسجيل زمن قدره 9.067 ثانية محققاً نتيجة متميزة وضعته مباشرة بعد فريق جامعة نيويورك أبوظبي الذي حل ثالثاً بزمن 8.452 ثانية.

وأكدت إدارة الجامعة أن هذا التفوق يعكس كفاءة طلبتها وما يمتلكونه من قدرات ابتكارية تقنية وروح عمل جماعي و يجسد التزامها بدعم مجالات التعليم الهندسي والتنقل الذكي وأنظمة القيادة الذاتية، وتعزيز حضورها كمؤسسة أكاديمية تسهم في تطوير البحث العلمي والابتكار في الدولة.