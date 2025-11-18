"رأس الخيمة للمواصلات" ودائرة التنمية الاقتصادية تنجزان مشروع الربط الإلكتروني

رأس الخيمة في 18 نوفمبر / وام / أعلنت هيئة رأس الخيمة للمواصلات ودائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة عن إنجاز مشروع الربط الإلكتروني في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل الحكومي وتبسيط الإجراءات وتسريع رحلة المتعامل، وذلك عقب توقيع اتفاقية تعاون بين الطرفين في مقر الهيئة.

وقّع الاتفاقية كلٌّ من سعادة المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، وسعادة الدكتور عبد الرحمن محمد الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة.

تهدف الاتفاقية إلى تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتسهيل تبادل البيانات والمعلومات إلكترونياً بصورة آمنة وسريعة، بما يسهم في تبسيط إجراءات الترخيص وتحسين دقة البيانات وضمان استمرارية تقديم الخدمات دون انقطاع.

وتتيح الاتفاقية تطوير آليات العمل المشترك وتعزيز الأدوار والمسؤوليات ضمن منظومة موحدة لتقديم خدمات متكاملة للمتعاملين، بما يشمل عمليات تسجيل وتجديد الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالنقل والمواصلات وسداد الرسوم ذات الصلة.

وأكد سعادة المهندس إسماعيل حسن البلوشي أن مشروع الربط يأتي تجسيداً للتوجه الاستراتيجي للهيئة نحو التحول الرقمي وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، موضحاً أن الربط يسهم في تقليل الزمن المستغرق لخدمة المتعامل وتبادل البيانات بشكل لحظي، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات ويعزز نمو قطاع النقل والمواصلات في الإمارة.

من جانبه، قال سعادة الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي إن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن جهود الدائرة لتطبيق أفضل الممارسات الحكومية وتعزيز الشراكات المؤسسية، مؤكداً أن التعاون مع هيئة رأس الخيمة للمواصلات ينسجم مع توجهات حكومة الإمارة نحو التكامل الرقمي ورفع كفاءة الأداء.

وأضاف أن الدائرة تسعى من خلال الاتفاقية إلى تسهيل رحلة المتعامل وتقديم خدمات أكثر سرعة وشفافية، بما يعزز مكانة رأس الخيمة وجهة جاذبة للاستثمار والأعمال.

وأشار إلى أن الاتفاقية تمثل نموذجاً للتكامل الحكومي الفعّال الذي يرفع جودة الخدمات ويسهم في تحقيق رضا المتعاملين عبر منظومة رقمية متكاملة تدعم كفاءة العمل الحكومي وتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في الإمارة.