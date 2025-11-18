وزارة الثقافة وجمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة توقعان مذكرة تعاون

رأس الخيمة في 18 نوفمبر/وام/ وقعت وزارة الثقافة و جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية بمقرها برأس الخيمة مذكرة تعاون بهدف تعزيز الهوية الوطنية ودعم التنمية الثقافية.

وقع المذكرة مبارك إبراهيم الناخي وكيل وزارة الثقافة و الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية وتهدف إلى تفعيل مشاريع مشتركة تشمل تنظيم ملتقيات ثقافية وتراثية تستحضر موروث الأجداد، وتطوير برامج تدريبية متخصصة تعزز الوعي بالهوية الوطنية، إلى جانب إعداد دراسات ميدانية متخصصة تستكشف نبض المجتمع وتبحث في احتياجاته الثقافية، بما يسهم في صياغة مبادرات ترتقي بالوعي المجتمعي وتزيد من مشاركة الجمهور في الفعاليات الثقافية.

تأتي هذه المذكرة انسجاما مع التوجه الاستراتيجي للدولة لتعزيز الهوية الوطنية وبناء اقتصاد معرفي مبدع من خلال إرساء إطار مؤسسي مستدام للتعاون بين الجهتين، يضمن استمرارية تنظيم البرامج والفعاليات المشتركة، ويسهم في إثراء الحوار الثقافي وتمكين أفراد المجتمع من التفاعل الإيجابي مع الحراك الثقافي في الدولة .

وتعكس المذكرة حرص الطرفين على تعزيز دور الثقافة في بناء مجتمع واع بهويته، راسخ في انتمائه متفاعل مع تحولات المشهد الثقافي المعاصر.