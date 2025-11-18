"توازن" و"إم بي دي أيه" تعلنان حزمة مشاريع استراتيجية تدعم توطين التكنولوجيا الدفاعية

دبي في 18 نوفمبر /وام/ أعلن مجلس التوازن للتمكين الدفاعي "توازن" وشركة "إم بي دي أيه" إطلاق حزمة من المشاريع الاستراتيجية التي من شأنها دعم توطين الصناعات الدفاعية وتطوير منظومة الابتكار الوطني.

وقع الاتفاقية الخاصة بالمشاريع، على هامش معرض دبي للطيران 2025، مطر علي الرميثي، مدير عام مديرية التطوير الصناعي في مجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وإريك بيرانجيه، الرئيس التنفيذي لشركة إم بي دي أيه.

تأتي هذه المشاريع والمبادرات في إطار التزام شركة "إم بي دي أيه" ببرنامج التوازن الاقتصادي، الذي يشرف على تطبيقه مجلس التوازن للتمكين الدفاعي ويعمل على تعزيز الشراكات الاستراتيجية ونقل التكنولوجيا والمعرفة، بما يسهم في تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، ويتماشى مع رؤية دولة الإمارات في التحول الصناعي والتكنولوجي، ويدعم تنافسية الدولة وريادتها في الصناعات الدفاعية المتقدمة.

وفي هذا الإطار، أعلنت شركة "إم بي دي أيه" عن تأسيس شركة "إم بي دي الإمارات" المملوكة لها بالكامل واصفة هذه الخطوة بأنها مرحلة جديدة في مسيرة التعاون الممتدة بين الجانبين منذ عام 2000، وتهدف إلى تعزيز البصمة المحلية للشركة وتطوير القدرات الوطنية في مجالات البحث والتطوير والإنتاج والدعم الفني، بما يرسخ مكانة إم بي دي أيه كشريك صناعي طويل الأمد لدولة الإمارات.

وأعلنت الشركة أيضا عن تطوير منظومة ذخائر حوّامة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع شركة فلاي-آر (Fly-R) الأوروبية الناشئة.

وتعتمد المنظومة الجديدة على تصميم مبتكر يمنح أداءً عالي السرعة وقدرة فائقة على المناورة، مع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوفير تفوق عملياتي في الميادين القتالية الحديثة.

وكشفت شركة "إم بي دي أيه" عن مشروع إنشاء مصنع البطاريات الحرارية الإماراتية (ETB) في مجمع توازن الصناعي، ليكون فرعًا صناعيًا جديدًا تابعًا لمجموعة "ASB" العالمية.

يهدف المصنع إلى تطوير منظومة التصنيع الدفاعي المحلي وتُعد البطاريات الحرارية عنصرًا أساسيًا واستراتيجيًا في صناعة الصواريخ.

ومن شأن هذا المصنع أن يسهم في تعزيز قدرات صناعة الدفاع الإماراتية وسيادتها في مجال الصواريخ .

يأتي هذا المشروع ضمن "محفظة بنك المشاريع" التي أطلقها المجلس في إطار برنامج التوازن الاقتصادي والتي تهدف إلى دعم المشاريع المبتكرة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتطوير القدرات الوطنية.

وأكد مطر علي الرميثي، أن المشاريع الجديدة التي تم الإعلان عنها بالتعاون مع شركة "إم بي دي أيه" تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتجسد التزام المجلس بتمكين القطاع الصناعي الدفاعي في الإمارات من خلال استقطاب التقنيات المتقدمة وتوطين سلاسل الإمداد.

وأضاف أن هذه المشاريع تشكل نموذجًا عمليًا لنجاحات برنامج التوازن الاقتصادي في بناء شراكات نوعية واستثمارات استراتيجية تدعم نقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات الوطنية، مؤكّدًا الدور الريادي لدولة الإمارات كمركز إقليمي للصناعات الدفاعية المتقدمة.

من جانبه، قال إريك بيرانجيه، إن تأسيس شركة "إم بي دي أيه الإمارات" يمثل محطة فارقة تعكس الحرص على توطيد الشراكة طويلة المدى مع مجلس التوازن للتمكين الدفاعي، ويجسّد تطوير وإنتاج الذخائر الحوّامة داخل دولة الإمارات الالتزام بدعم مشاريع نوعية وملموسة ذات قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني وتوقع أن تمكن هذه الشراكة الممتدة الشركة من أن تكون جزءًا أساسيًا من نموّ صناعة الدفاع في دولة الإمارات، وبأعلى مستوى ممكن من الكفاءة والفاعلية.