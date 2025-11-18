هيئة البيئة – أبوظبي تستعرض برامجها التطويرية بمعرض "زاهب للتوظيف 2025"

أبوظبي في 18 نوفمبر/وام/ تستعرض هيئة البيئة – أبوظبي خلال مشاركتها في معرض "زاهب للتوظيف 2025" الذي انطلق اليوم في أبوظبي أبرز مبادراتها وبرامجها التدريبية ومسارات العمل المتاحة أمام الشباب الإماراتي، بما يعكس التزامها بدعم سوق العمل وتعزيز الاستدامة في القطاع البيئي.

وأكد محمد العامري، رئيس قسم التوظيف في هيئة البيئة- أبوظبي، أن مشاركة الهيئة في معرض "زاهب للتوظيف" تعد المرة الأولى هذا العام في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى الكفاءات الوطنية في مختلف مناطق الإمارة.

وأوضح أن الهيئة تطرح خلال المعرض نحو ثلاثين وظيفة تشمل تخصصات إدارية وتقنية، وتستهدف المؤهلات من الثانوية العامة وحتى الشهادات الجامعية.

وأضاف أن المعرض يشكّل محطة مهمة للباحثين عن عمل، سواء من الخريجين الجدد أو أصحاب الخبرة، حيث يتيح لهم التقديم على الشواغر المتاحة في هيئة البيئة – أبوظبي والجهات المشاركة الأخرى، بما يدعم تطلعات الشباب ويعزز فرصهم في الالتحاق بسوق العمل.