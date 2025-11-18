تتويج الفائزين بمزاينة رزين في مهرجان الظفرة

أبوظبي في 18 نوفمبر/وام/ توجت مزاينة رزين "المحطة الثانية" في مهرجان الظفرة بدورته الـ 19، مساء اليوم الفائزين في 14 شوطا ضمن سن الحقايق من الإبل المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل، والتي خصص لها 135 جائزة، وشهدت منافساتها مشاركة 496 مطية، وذلك في منصة مزاينة الابل في منطقة رزين بأبوظبي.

وتوج ضيف الشرف مبارك محمد بن حمدش الخييلي، وسعادة عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، الفائزين في المنافسات، وسط حضور واسع من مُلاك الإبل وعشاق المزاينات التراثية وزوار المزاينة.

وأظهرت نتائج شوط حقايق أصحاب السمو الشيوخ- محليات، فوز "شهد" لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد

آل نهيان بالمركز الأول، وحصدت المركز الثاني "منحاف" لمالكها الشيخ زايد بن خالد بن سلطان آل نهيان، وجاءت بالمركز الثالث "ذوق" لمالكها الشيخ جاسم فيصل عبدالرحمن جاسم آل ثاني، ونالت المركز الرابع "شهبار" لمالكها الشيخ محمد حسن عبدالرحمن العبدالله آل ثاني، وحلت بالمركز الخامس "نو" لمالكها الشيخ محمد سلطان سالم محمد القاسمي.

وفازت بالمركز الأول في شوط حقايق المهجنات الأصايل "وكاد" لمالكها عبدالله صالح جابر القمدة العامري، وفي شوط حقايق تلاد لأبناء القبائل (1)- محليات فازت بالمركز الأول "ظبي الفلا" لمالكها عبدالعزيز محمد عايض علي القحطاني، أما شوط حقايق تلاد لأبناء القبائل (2)- محليات ففازت بالمركز الأول "العامرة" لمالكها صالح جويعد سالم المنصوري، وجاءت بالمركز الأول في شوط حقايق تلاد لأبناء القبائل (1)- مجاهيم "معروفه" لمالكها سعد مبخوت المقابله الدوسري، وحلت بالمركز الأول في شوط حقايق تلاد لأبناء القبائل (2)- مجاهيم "القعوده" لمالكها فيصل محمد سعيد حمد أبوصلعه.

وأظهرت نتائج شوط حقايق شرايا لأبناء القبائل (1)- محليات فوز "مياسه" لمالكها زايد عبدالله صبيح زايد الصيعري بالمركز الأول، وفي شوط حقايق شرايا لأبناء القبائل (2)- محليات فازت بالمركز الأول "سمو" لمالكها عبدالعزيز محمد عايض علي القحطاني، وفي شوط حقايق شرايا لأبناء القبائل (1)- مجاهيم حصدت المركز الأول "العالية" لمالكها سعيد محسن حميد حفيظ المزروعي، وجاءت بالمركز الأول في شوط حقايق شرايا لأبناء القبائل (2)- مجاهيم "معروفة" لمالكها عوض سالم عوض المنهالي.

وحلت بالمركز الأول في شوط حقايق الشركاء (1)- محليات، "حميا" لمالكها حميد عبدالله محمد القريني، ونالت المركز الأول في شوط حقايق الشركاء (2)- محليات "هدو" لمالكها سيف علي سيف السعيدي، وفي شوط حقايق الشركاء (1)- مجاهيم حصدت المركز الأول "الصلفة" لمالكها عبدالله الدودة سويد مبارك العامري، وفازت "وحيدة" لمالكها محسن راشد كبيدة النابت المري بالمركز الأول في شوط حقايق الشركاء (2)- مجاهيم.

ودخلت إلى شبوك المبيت، صباح اليوم الإبل المشاركة في أشواط اللقايا الشرايا والتلاد والشركاء من المحليات والمجاهيم، واللقايا المهجنات الأصايل، استعداداً لعرضها على اللجان المختصة (الفرز، التشبيه والتسنين، الطبية، التحكيم)، وسيتم إعلان نتائجها غداً الأربعاء في تمام الساعة الرابعة مساءً من خلال منصات "تراثنا" التابعة لهيئة أبوظبي للتراث وعبر قناة بينونة ونطاق البث في محيط موقع المزاينة على التردد (اف ام 93.1).