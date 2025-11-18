شرطة دبي تبحث التعاون مع الملحقية العسكرية الفرنسية

دبي في 18 نوفمبر/ وام/ بحثت شرطة دبي مع الملحقية العسكرية الفرنسية بالدولة التعاون في مجالات الاستشراف والتقنيات الشرطية والبرامج العلمية والتدريبية المتخصصة بالتقنيات الشرطية الاستباقية والاستشراف الأمني .

جاء ذلك خلال استقبال العميد الدكتور الخبير حمدان أحمد حمدان الغسية مدير مركز استشراف المستقبل في شرطة دبي وفداً من الملحقية العسكرية الفرنسية ضم إلسي جيل فريدمان ملحق الأمن الداخلي في السفارة والرائد سيلفيان كوي ضابط ارتباط الشرطة الفرنسية في دبي وذلك بحضور أمل فاضل مطر المزروعي مدير إدارة استكشاف المستقبل وعدد من رؤساء الأقسام.

واستعرض الجانبان برامج مركز استشراف المستقبل ودوره في دعم التحول الرقمي وتعزيز جودة الخدمات الشرطية من خلال إعداد التنبؤات المستقبلية وتقديم رؤى مبتكرة تسهم في دعم متخذ القرار وتطوير الأداء المؤسسي.

وأكد العميد الغسية حرص شرطة دبي وبتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي على تعزيز التعاون الدولي في مجالات الاستشراف وتبادل الخبرات بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية وتطوير قدرات العمل الشرطي المستقبلي.

وأشاد وفد الملحقية العسكرية الفرنسية بالمشاريع المستقبلية التي تنفذها شرطة دبي والجهود المتقدمة للمركز مؤكدا رغبته في تعزيز التعاون وتطوير شراكات قادمة تسهم في تحقيق تطلعات الجانبين في مجالات الابتكار والأمن الذكي.