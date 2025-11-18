الإمارات العالمية للألمنيوم تشارك بمعرض توظيف × زاهب 2025

أبوظبي في 18 نوفمبر/ وام/ شاركت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في معرض توظيف × زاهب 2025 الذى انطلق اليوم بأبوظبي في خطوة تهدف إلى تعزيز فرص العمل للمواهب والكفاءات الإماراتية في مختلف التخصصات الهندسية والتقنية والإدارية.

تركز الشركة من خلال هذه المشاركة على استقطاب الخريجين الجدد وأصحاب الخبرات لتلبية احتياجاتها المتنامية ودعم مسيرتها في التنمية المستدامة والصناعات المستقبلية بالإمارات.

وأكد مروان البستكي، مدير إدارة الشركات الاستراتيجية للموارد البشرية في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أن الشركة شاركت في المعرض بصورة دورية، مقدمة أكثر من 100 وظيفة للمواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل، من خريجي الثانوية العامة إلى حملة الشهادات الجامعية.

وأشار إلى أن الشركة طرحت أكثر من عشرة برامج تدريبية وطنية، بدأ أولها في عام 1981، بهدف صقل المواهب الوطنية وتأهيلها للعمل في صناعة الألمنيوم، والتي تعد من أكبر القطاعات الصناعية بعد قطاع النفط والغاز في الدولة.

وأوضح أن الشركة وظفت خلال عام 2024 أكثر من 150 مواطنًا، مؤكداً أن هذه السنة تم تحقيق مستهدفات التوطين، مع هدف رفع النسبة تدريجيًا لتصل إلى 50٪ بحلول عام 2030، ليصبح قطاع الألمنيوم الوجهة الأفضل للعمل في القطاع الصناعي بالدولة.

وأضاف أن هذه البرامج التدريبية أسهمت في تخريج أكثر من 5000 مواطن ومواطنة، مؤكداً حرص الشركة على تمكين المواطنين من العمل في القطاع الصناعي بالدولة.