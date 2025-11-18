المصرف المركزي يشارك في معرض توظيف × زاهب 2025

أبوظبي في 18 نوفمبر/وام/ يشارك مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في معرض توظيف × زاهب 2025 الذى انطلق اليوم في أبوظبي وذلك لتعزيز برامج التوظيف والتدريب التي يقدمها بما يسهم في تمكين الباحثين عن عمل وتطوير قدراتهم المهنية لدعم قطاع المصارف والمالية في الدولة.

وأكد أبو بكر الحوقاني، مدير أول تجربة الموظفين في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن المصرف قدم خلال المعرض عددًا كبيرًا من الوظائف في أقسام الشؤون القانونية، الشريعة الإسلامية، الاتصال، وغيرها من الأقسام الرئيسية لافتا إلى أن المصرف المركزي، بصفته جهة رقابية على البنوك والمؤسسات المالية والتأمينية في الدولة، يضم أيضًا جهات تابعة مثل الصندوق والاتحاد للمدفوعات ومعهد الإمارات وشركة العملات التي تطبع النقد الوطني.

وأشار الحوقاني إلى أن المصرف يقدم برامج متعددة، منها برنامج الخريجين الجدد الذي يمتد لستة أشهر، ويهدف إلى تأهيل الكوادر الإماراتية وتوزيعها على أقسام المصرف المختلفة مشيرا إلى أن هذه البرامج مخصصة للمواطنين فقط ونوه إلى توفر شواغر للمتخصصين ذوي الخبرة في الرقابة على البنوك والمالية والموارد البشرية.

وأضاف أن المعارض مثل “زاهب” تمثل فرصة مهمة للشباب للتقديم على الوظائف المتاحة، مؤكدًا أن جميع الشواغر تُعرض وفق معايير واضحة وشفافة لكل الجهات، وأن المشاركة في مثل هذه المعارض تأتي ضمن المبادرات الحكومية لدعم توظيف المواطنين.

وأوضح أن المصرف يشارك أيضًا في معرض “إثراء” السنوي في عدة إمارات، بما في ذلك أبوظبي ودبي والشارقة والعين، لتعزيز فرص الشباب في القطاع المالي والإداري بالدولة.