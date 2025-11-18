19 شركة فرنسية تشارك في معرض الخمسة الكبار بدبي

دبي في 18 نوفمبر /وام/ يعود الجناح الفرنسي إلى معرض الخمسة الكبار " The Big 5 Global " الذي يقام في دبي في الفترة من 24 إلى 27 نوفمبر الجاري.

وتعرض 19 شركة منتجاتها ضمن الجناح الفرنسي الذي يمثل منصة رئيسية لإبراز التميز الفرنسي في مجالات البناء المستدام والتقنيات المتطورة والتصميم المبتكر.

وتسهم الشركات الفرنسية من خلال مشاركتها في الحدث في رسم ملامح مستقبل قطاع البناء في منطقة الخليج عبر تقديم مواد معتمدة صديقة للبيئة وتقنيات ذكية وحلول متقدمة للحماية من الحرائق ويؤكد حضورها الالتزام القوي بدعم التنمية المستدامة في المنطقة انطلاقا من روح الابتكار والتميز التقني.

ويقدم الجناح الفرنسي مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة والمسؤولة المصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات النوعية لأسواق الخليج بدءاً من المواد الحيوية والمعدات الذكية والتصميم منخفض الكربون وصولا إلى الأدوات الاحترافية الصديقة للبيئة وتقنيات الخرائط ثلاثية الأبعاد.