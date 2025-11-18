اختتام التصفيات النهائية لمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم

دبي في 18 نوفمبر /وام/ اختتمت اليوم التصفيات النهائية لفئتي الذكور والإناث في مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم التي تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في أجواء روحانية مفعمة بالخشوع والتنافس الإيماني وبمشاركة 11 حافظة من مختلف الجنسيات وسط متابعة دقيقة من لجان التحكيم المتخصصة.

وشهدت التصفيات النهائية أداءً متميزًا للحافظات والحفاظ في جميع فروع المسابقة وبرزت المشاركات والمشاركون من الإمارات ومصر وسوريا والهند وباكستان وموريتانيا واليمن في تقديم تلاوات مؤثرة اتسمت بجمال الصوت وإتقان الأحكام مجسدين روح التنافس الشريف والالتزام بمنهج القرآن الكريم في الحفظ والأداء.

وتعكس المرحلة الختامية نجاح المسابقة في ترسيخ القيم القرآنية وتشجيع التفوق في الحفظ والأداء بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في دعم المبادرات الدينية والثقافية التي تعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للقرآن الكريم وعلومه وكذلك الدور الريادي لمراكز التحفيظ المشاركة في إعداد جيلٍ قرآني متقن يسهم في نشر رسالة التسامح والاعتدال.

وأثنت لجان التحكيم على المستويات المتقدمة للمشاركين في جميع الفروع ..مشيرة إلى أن النتائج النهائية ستُعلن خلال الحفل الرسمي المقرر إقامته في شهر رمضان المبارك وسيتم تكريم الفائزين والفائزات في أمسية قرآنية تحتفي بأهل القرآن وتكرّس رسالة المسابقة في الإلهام والإتقان وخدمة كتاب الله العزيز.