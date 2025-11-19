اتفاق ثلاثي لإطلاق خدمات النقل الجوي بطائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية في السعودية

دبي في 19 نوفمبر /وام/ أعلنت شركة الطائرات المروحية، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة "PIF" وأكبر مشغّل تجاري للطائرات المروحية في المملكة العربية السعودية، توقيع اتفاقية جديدة خلال فعاليات معرض دبي للطيران 2025، وذلك مع كل من شركة آرتشر للطيران الأمريكية، المتخصّصة في تطوير التقنيات والطائرات التي تدعم مستقبل الطيران، وشركة البحر الأحمر الدولية، المعنية بتطوير وجهتي البحر الأحمر و"أمالا" للسياحة المتجدّدة.

تركّز هذه الشراكة على تطوير طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية من شركة آرتشر واختبارها والنظر في إمكانية الاستفادة منها ضمن أعمال شركة البحر الأحمر الدولية، لتكون أولى طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية المستخدمة في المملكة.

تُعدّ هذه الاتفاقية خطوة في مسيرة المملكة نحو استكشاف طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية ودمجها في منظومة النقل الجوي الحديثة.

وقّع مذكرة التفاهم كل من الكابتن أرنو مارتينيز، الرئيس التنفيذي لشركة الطائرات المروحية؛ وجون باغانو، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر الدولية؛ ونيخيل جول، رئيس العمليات التجارية لشركة آرتشر للطيران.

وفي المرحلة الأولى من الاتفاقية، ستتعاون شركة آرتشر للطيران مع شركة الطائرات المروحية وشركة البحر الأحمر الدولية لوضع الإطار الأساسي لتشغيل طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية في المملكة.

ويشمل ذلك إنشاء البيئة التجريبية لإجراء رحلات أوّلية يمكن من خلالها اختبار طائرة "ميدنايت" في ظروف واقعية، بهدف تقييم أداء الطائرة، وجدوى تشغيلها، ومدى توافقها مع الأنظمة واللوائح، وتقبّل الركاب لها، وجاهزية منظومة النقل بشكل عام.

وستتعاون الأطراف الثلاثة في اختبار التقنيات الجوية المتقدّمة، واستكشاف فرص الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد تمهيدًا للتوسّع في استخدام هذه الفئة من الطائرات دعماً للابتكار وتبني جيلاُ جديداً من أنظمة الطيران في المنطقة.

ومع التقدّم في تطوير إطار العمل، ستقود شركة البحر الأحمر الدولية الاختبارات التجريبية لطائرة "ميدنايت" بهدف تقييم إمكانية دمجها في عملياتها المستقبلية فبفضل أجوائها الخاضعة للرقابة، وبنيتها التحتية المستدامة، ومكانتها الراسخة كمطوّر رائد تابع لصندوق الاستثمارات العامة، تُعدّ الشركة منصة مثالية لاستعراض إمكانات النقل الجوي المتقدّم ودوره في دعم السياحة المتجدّدة وتوفير خيارات نقل مستقبلية للمملكة.